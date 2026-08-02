MLB resultados| José 'Chema' Caballero impulsa triunfo de los Yankees ante Cachorros con jonrón

Sintoniza el partido entre los Bravos y los Yankees el viernes 7 de julio a las 6:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/El pelotero panameño José 'Chema' Caballero conectó su undécimo cuadrangular de la temporada que produjo las carreras necesarias para que los Yankees de Nueva York se llevaran una victoria, de 2 por 1, sobre los Cachorros de Chicago.

Caballero pegó el batazo en la parte alta del tercer episodio con un corredor en base con lo que fabricó las dos anotaciones que al final bastaron para que los Yankees se llevaran la victoria. Los Cachorros descontaron en la cuarta entrada mediante un sencillo de Michael Busch que condujo a Seiya Suzuki al 'home plate'.

El oriundo de la provincia de Los Santos terminó su faena a la ofensiva con dos hits en tres turnos, entre ellos un cuadrangular, una carrera anotada y dos empujadas.

El también panameño Miguel Amaya se fue en blanco en tres turnos durante ese encuentro por los Cachorros.

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También jugó

Iván Herrera jugó en la receptoría y no conectó inatrapables en cuatro turnos durante el partido que su equipo, los Cardenales de San Luis, disputaron ante los Azulejos de Toronto.

La victoria fue para los Cardenales por pizarra de 5 carreras a 1.