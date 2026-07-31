MLB noticias | El dilema de los Dodgers: Shohei Ohtani entre el diamante y la enfermería

Panamá/En una decisión que ha encendido las alarmas y el debate en las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles han optado por mantener al fenómeno japonés Shohei Ohtani en su roster activo, a pesar de que el jugador arrastra molestias persistentes tanto en la rodilla izquierda como en el bíceps derecho.

Tras ser excluido de la alineación el pasado jueves 30 de julio por precaución, se espera que el astro regrese este viernes frente a los Red Sox de Boston en su rol de bateador designado.

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El manejo de la carga física de Ohtani se ha convertido en un tema central para la organización. Según el mánager Dave Roberts, la comunicación con el jugador ha sido clave; Ohtani informó sobre un dolor renovado tras el juego del miércoles contra Seattle, lo que permitió al cuerpo técnico ajustar su actividad antes de que el problema se agravara.

No obstante, esta situación ha generado un debate sobre si el equipo está priorizando el espectáculo y la competencia inmediata sobre la salud a largo plazo de su joya de 700 millones de dólares.

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A continuación, los puntos clave de su estado actual:

Desempeño Ofensivo: Pese a las lesiones, Ohtani mantiene números de élite con un promedio de bateo de .289, 23 cuadrangulares y 65 carreras impulsadas en 103 juegos.

Pese a las lesiones, Ohtani mantiene números de élite con un de .289, 23 y 65 carreras impulsadas en 103 juegos. Parón en el Montículo: Su faceta como lanzador es la más afectada, ya que no realiza una apertura desde el 3 de julio. Aunque recibió una inyección de Orthovisc durante el receso del Juego de Estrellas para mejorar la lubricación articular, su programa de lanzamientos sufrió una regresión recientemente.

Su faceta como es la más afectada, ya que no realiza una apertura desde el 3 de julio. Aunque recibió una inyección de durante el receso del Juego de Estrellas para mejorar la lubricación articular, su programa de lanzamientos sufrió una recientemente. Evaluación Médica: La tranquilidad para la directiva, encabezada por Andrew Friedman, radica en que los estudios médicos no muestran un daño estructural. Esto permite que el equipo descarte, por ahora, enviarlo a la lista de lesionados.

La estrategia de los Dodgers parece clara: administrar el dolor de Ohtani día a día para asegurar su presencia en el orden al bat, mientras protegen su brazo con la esperanza de verlo lanzar nuevamente en la postemporada de octubre. Con la fecha límite de cambios a la vuelta de la esquina, la salud del nipón sigue siendo el factor más determinante para las aspiraciones de campeonato de la novena angelina.

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