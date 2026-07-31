Panamá arranca con triunfo en el béisbol de Santo Domingo 2026 al vencer a México

Panamá/La selección de béisbol de Panamá inauguró con victoria su participación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al imponerse a México por marcador de 4 carreras a 2, en un partido de siete entradas donde el equipo canalero supo administrar una ventaja construida en los primeros compases del juego.

El ataque panameño se hizo sentir desde temprano. Los canaleros anotaron una carrera en la segunda entrada y dos más en la tercera, para tomar una ventaja de 3-0 que resultó determinante en el desarrollo del encuentro.

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Una carrera adicional en la cuarta entrada terminó de sellar la producción ofensiva de Panamá, que cerró el juego con 10 hits y sin errores en el campo. México, por su parte, reaccionó recién en la quinta entrada, donde logró fabricar sus dos únicas carreras del partido, insuficientes para revertir el resultado, y finalizó con 5 imparables.

En la ofensiva panameña destacaron varios bateadores clave. Héctor Arturo Rayo Mendoza fue de los más productivos con 2 hits en 3 turnos al bate y una carrera anotada, mientras que Jhonny Yussef Santos Thill también conectó de 2-3 con una carrera impulsada. Edgard Enrique Muñoz Mendoza abrió el camino con 1 hit y una anotación, y Carlos Alfredo Mosquera Ayala aportó con jonrón (1-4) y una remolcada. Completaron la producción canalera Luis Eduardo Castillo Tuñón y Erasmo Joel Caballero Ruiz, ambos con una carrera impulsada cada uno, además de Joshwan Abdiel Wright Pitty y José Alejandro Mordock Gordon, quienes también contribuyeron con imparables.

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En la lomita, Panamá utilizó tres brazos para sellar el triunfo. El abridor Gilberto Antonio Chu Pineda trabajó 1.1 entradas en blanco, sin permitir carreras y con dos ponches, para dejar el camino allanado. Le siguió Pedro Augusto González Campos, quien lanzó 0.2 innings sin permitir daño, antes de la entrada de Harold Osvaldo Arauz Quintero, quien se acreditó la victoria al lanzar 4.1 entradas, permitiendo las dos carreras mexicanas —ambas limpias— con cuatro hits y un ponche.

Con este resultado, Panamá arranca con paso firme su camino en el torneo de béisbol de Santo Domingo 2026, sumando una victoria de peso ante uno de los rivales de mayor tradición en la región. Para el sábado 1 de agosto enfrenatrán a Nicaragua.

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