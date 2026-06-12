Delegaciones de 86 países participarán en Semana de Alto Nivel del Bicentenario del Congreso Anfictiónico en Panamá

Se llevarán a cabo numerosas reuniones paralelas y complementarias durante la Semana del Alto Nivel, entre el sábado 20 y el sábado 27 de junio de 2026.

Ciudad de Panamá. / TVN Noticias

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Relaciones informó que hasta este viernes 86 delegaciones internacionales han confirmado su participación en los eventos de la Semana de Alto Nivel del Bicentenario del Congreso Anfictiónico.

La Semana de Alto Nivel abarca las siguientes actividades principales:

  • Trigésimo primera Reunión del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), domingo 21 de junio
  • Reunión de jefes de Estado y de Gobierno, lunes 22 de junio
  • Quincuagésima sexta Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), lunes 22 a miércoles 24 de junio
  • Undécima Conferencia Ministerial de la Comunidad de las Democracias (CoD), jueves 25 de junio
  • Foro de Líderes Globales, viernes 26 de junio

Además, se llevarán a cabo numerosas reuniones paralelas y complementarias durante la Semana del Alto Nivel, entre el sábado 20 y el sábado 27 de junio de 2026.

Al momento, las delegaciones encabezadas por jefes de Estado y de Gobierno son las siguientes: Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay. Otros países han indicado verbalmente su participación a nivel de jefe de Estado y de Gobierno. La información pertinente será proporcionada una vez se confirme oficialmente.

38 países participarán con delegaciones encabezadas por ministros o viceministros de Estado:

  1. Antigua y Barbuda
  2. Argentina
  3. Bahamas
  4. Barbados
  5. Belice
  6. Bolivia
  7. Brasil
  8. Canadá
  9. Chile
  10. Costa Rica
  11. Ecuador
  12. Emiratos Árabes Unidos
  13. Eslovaquia
  14. España
  15. Estados Unidos
  16. Francia
  17. Granada
  18. Guadalupe (departamento y región de ultramar de Francia)
  19. Guyana
  20. Haití
  21. Italia
  22. Jamaica
  23. Lituania
  24. México
  25. Nicaragua
  26. Perú
  27. Portugal
  28. Reino Unido
  29. República Dominicana
  30. San Cristóbal y Nieves
  31. Santa Lucía
  32. San Vicente y las Granadinas
  33. Santa Sede
  34. Serbia
  35. Suiza
  36. Surinam
  37. Trinidad y Tobago
  38. Uruguay

Los secretarios generales de los siguientes seis organismos internacionales estarán presentes durante la Semana de Alto Nivel:

  1. Asociación de Estados del Caribe (AEC)
  2. Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
  3. Comunidad de las Democracias (CoD)
  4. Consejo de Cooperación para los Estados del Golfo (CCG)
  5. Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares (OPANAL)
  6. Organización de los Estados Americanos (OEA)

Los siguientes veintiséis países estarán representados por directores generales o embajadores extraordinarios y plenipotenciarios:

  1. Albania
  2. Arabia Saudita
  3. Armenia
  4. Australia
  5. Azerbaiyán
  6. Bangladesh
  7. Bélgica
  8. Catar
  9. China
  10. Cuba
  11. Egipto
  12. Georgia
  13. Grecia
  14. India
  15. Israel
  16. Japón
  17. Letonia
  18. Liechtenstein
  19. Malta
  20. Marruecos
  21. Países Bajos
  22. Polonia
  23. Suecia
  24. Togo
  25. Turquía
  26. Unión Europea

12 organismos internacionales serán representados por directores regionales o nacionales u otros cargos direcdirectivos.

  1. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
  2. Comunidad del Caribe (CARICOM)
  3. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
  4. ONU Mujeres
  5. Secretaría General de las Naciones Unidas
  6. Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)
  7. Organización Panamericana de la Salud (OPS)
  8. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
  9. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
  10. Programa Mundial de Alimentos (PMA)
  11. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
  12. Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

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