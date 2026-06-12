Delegaciones de 86 países participarán en Semana de Alto Nivel del Bicentenario del Congreso Anfictiónico en Panamá
Se llevarán a cabo numerosas reuniones paralelas y complementarias durante la Semana del Alto Nivel, entre el sábado 20 y el sábado 27 de junio de 2026.
Ciudad de Panamá/El Ministerio de Relaciones informó que hasta este viernes 86 delegaciones internacionales han confirmado su participación en los eventos de la Semana de Alto Nivel del Bicentenario del Congreso Anfictiónico.
La Semana de Alto Nivel abarca las siguientes actividades principales:
- Trigésimo primera Reunión del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), domingo 21 de junio
- Reunión de jefes de Estado y de Gobierno, lunes 22 de junio
- Quincuagésima sexta Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), lunes 22 a miércoles 24 de junio
- Undécima Conferencia Ministerial de la Comunidad de las Democracias (CoD), jueves 25 de junio
- Foro de Líderes Globales, viernes 26 de junio
Además, se llevarán a cabo numerosas reuniones paralelas y complementarias durante la Semana del Alto Nivel, entre el sábado 20 y el sábado 27 de junio de 2026.
Al momento, las delegaciones encabezadas por jefes de Estado y de Gobierno son las siguientes: Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay. Otros países han indicado verbalmente su participación a nivel de jefe de Estado y de Gobierno. La información pertinente será proporcionada una vez se confirme oficialmente.
38 países participarán con delegaciones encabezadas por ministros o viceministros de Estado:
- Antigua y Barbuda
- Argentina
- Bahamas
- Barbados
- Belice
- Bolivia
- Brasil
- Canadá
- Chile
- Costa Rica
- Ecuador
- Emiratos Árabes Unidos
- Eslovaquia
- España
- Estados Unidos
- Francia
- Granada
- Guadalupe (departamento y región de ultramar de Francia)
- Guyana
- Haití
- Italia
- Jamaica
- Lituania
- México
- Nicaragua
- Perú
- Portugal
- Reino Unido
- República Dominicana
- San Cristóbal y Nieves
- Santa Lucía
- San Vicente y las Granadinas
- Santa Sede
- Serbia
- Suiza
- Surinam
- Trinidad y Tobago
- Uruguay
Los secretarios generales de los siguientes seis organismos internacionales estarán presentes durante la Semana de Alto Nivel:
- Asociación de Estados del Caribe (AEC)
- Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
- Comunidad de las Democracias (CoD)
- Consejo de Cooperación para los Estados del Golfo (CCG)
- Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares (OPANAL)
- Organización de los Estados Americanos (OEA)
Los siguientes veintiséis países estarán representados por directores generales o embajadores extraordinarios y plenipotenciarios:
- Albania
- Arabia Saudita
- Armenia
- Australia
- Azerbaiyán
- Bangladesh
- Bélgica
- Catar
- China
- Cuba
- Egipto
- Georgia
- Grecia
- India
- Israel
- Japón
- Letonia
- Liechtenstein
- Malta
- Marruecos
- Países Bajos
- Polonia
- Suecia
- Togo
- Turquía
- Unión Europea
12 organismos internacionales serán representados por directores regionales o nacionales u otros cargos direcdirectivos.
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
- Comunidad del Caribe (CARICOM)
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
- ONU Mujeres
- Secretaría General de las Naciones Unidas
- Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)
- Organización Panamericana de la Salud (OPS)
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
- Programa Mundial de Alimentos (PMA)
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
- Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)