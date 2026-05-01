Lluvias y tormentas se pronostican para Panamá este fin de semana

El meteorólogo Rafael Morán, del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, advierte sobre condiciones lluviosas para hoy 1 de mayo y los próximos días, con posibles tormentas eléctricas en sectores del interior y el área metropolitana.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá emitió su pronóstico para este fin de semana largo. Según explicó el meteorólogo Rafael Morán, se esperan condiciones lluviosas durante el día, la tarde y parte de la noche de hoy, 1 de mayo.

Las precipitaciones se concentrarán principalmente hacia el interior del país. También se pronostican lluvias para el área metropolitana, sectores de Panamá Oeste y el oriente panameño, por lo que se recomienda a la población llevar paraguas al salir.

Para mañana, 2 de mayo, las condiciones nubosas continuarán en gran parte del territorio nacional. Morán indicó que las zonas marítimas podrían registrar fuertes lluvias de varias intensidades y posibles tormentas eléctricas.

Estos fenómenos meteorológicos se presentarían en diversos sectores del país, con posibles afectaciones por ráfagas de viento. Por ello, las autoridades llaman a la prevención, especialmente en áreas propensas a encharcamientos o deslizamientos.

En cuanto a las condiciones marítimas, el panorama será favorable en general para este fin de semana. No obstante, se recomienda precaución a bañistas y embarcaciones pequeñas. Las tormentas que se desarrollen en el mar podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, lo que representa un riesgo para actividades recreativas en playas y costas.

El meteorólogo aclaró que las lluvias recientes son normales para esta época del año. Panamá se encuentra en la temporada de transición de la estación seca a la lluviosa, un proceso que aún demorará unos días más en consolidarse.

Durante este periodo de cambio, es común observar variaciones en los patrones de precipitación, con días más húmedos seguidos de intervalos de menor actividad. Morán invitó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales del instituto para recibir actualizaciones en tiempo real.

Para los próximos días, se aconseja planificar salidas con antelación y estar atentos a los avisos meteorológicos. La población que resida en zonas cercanas a ríos o quebradas debe extremar medidas de seguridad ante posibles crecidas repentinas.

Con información de María De Gracia.