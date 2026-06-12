Mundial 2026: Folarin Balogun lidera la tabla de goleadores tras la primera jornada

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Detrás de Balogun , nueve jugadores comparten el segundo lugar con un gol cada uno.

Panamá/Tras concluir la primera jornada, la tabla de goleadores la encabeza el delantero estadounidense Folarin Balogun, del AS Mónaco, quien se convirtió en la gran figura del torneo al anotar un doblete ante Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El atacante marcó el 2-0 al minuto 30 y amplió la ventaja en el tiempo añadido del primer tiempo, en una actuación que dejó claro que Estados Unidos llegó al torneo para competir en serio ante su propia afición.

Goles con historia

Detrás de Balogun, nueve jugadores comparten el segundo lugar con un gol cada uno. Entre ellos destaca Raúl Jiménez, quien conectó un certero cabezazo al minuto 67 tras un centro de Roberto Alvarado para sellar el 2-0 de México sobre Sudáfrica, anotando así su primer gol en Copas del Mundo en su cuarta participación.

El festejo fue de los más emotivos del torneo: Jiménez rompió en llanto, apuntó al cielo y dedicó el gol a su padre, Raúl Jiménez Vega, quien falleció meses antes del torneo. Por su parte, Julián Quiñones marcó el primer gol del Mundial 2026 al minuto 8:36 capitalizando un error de la defensa sudafricana ante casi 80,000 personas en el Estadio Azteca. En el Grupo B, Jovo Lukic anotó el 1-0 de Bosnia ante Canadá al minuto 20, aprovechando un tiro de esquina donde Sead Kolašinac peinó el balón en el primer poste y el delantero apareció sin marca.

De los 10 goles registrados en la primera jornada, 7 llegaron por jugada y 3 de cabeza, sin ningún tanto de tiro libre ni penal, lo que refleja un fútbol dinámico y vertical en el arranque de este histórico Mundial 2026.

El Mundial 2026, el torneo más grande en la historia del fútbol con 48 selecciones disputando el título bajo un formato de 16 grupos de tres equipos, donde los dos primeros de cada grupo avanzan a la fase de 32, ya tiene a sus primeros protagonistas con el gol.

Folarin Balogun, el goleador del Mundial 2026: el neoyorquino criado en Europa que lidera la tabla de anotadores

Con dos goles en el debut de Estados Unidos ante Paraguay, Folarin Balogun se convirtió en la gran figura de la primera jornada del Mundial 2026 y en el máximo goleador del torneo hasta el momento. El delantero, nacido el 3 de julio de 2001 en Nueva York, tiene apenas 24 años y ya se perfila como uno de los jugadores más determinantes de la competencia.

Un perfil que combina dos mundos

Balogun es el ejemplo perfecto del fútbol global. De nacionalidad estadounidense e inglesa, creció futbolísticamente en Europa, lo que le dio una formación técnica y táctica de alto nivel. Mide 1,79 metros, es diestro y ocupa la posición de delantero centro, un rol en el que ha demostrado ser letal dentro del área con su velocidad, potencia y capacidad de definición.

Su presente en el AS Mónaco

A nivel de clubes, Balogun milita en el AS Mónaco de la Ligue 1 francesa, club al que llegó el 30 de agosto de 2023 y con contrato vigente hasta junio de 2028. Su rendimiento en el principado lo ha consolidado como uno de los delanteros más cotizados de su generación, con un valor de mercado actual de 40 millones de euros, cifra que podría dispararse tras su actuación en este Mundial 2026.

Con el torneo recién comenzado y la Selección de Estados Unidos como uno de los equipos anfitriones con mayores aspiraciones, Folarin Balogun tiene por delante una vitrina inmejorable para consolidarse como una de las estrellas del fútbol mundial.