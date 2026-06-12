Mundial 2026 Panamá vs Ghana | Adalberto Carrasquilla realizó trabajo de campo, hay esperanza

Panamá/Las buenas noticias han llegado a la concentración de la Selección de Panamá en Ontario, Canadá. El mediocampista Adalberto “Coco” Carrasquilla ha vuelto a pisar el césped en las últimas horas, marcando un paso fundamental en su proceso de recuperación tras la lesión sufrida con su club, los Pumas de la UNAM.

El camino de la recuperación El volante panameño se encontraba realizando trabajo de gimnasio bajo una estricta supervisión médica antes de poder realizar sus primeros movimientos en el campo de entrenamiento. La preocupación sobre su estado físico surgió durante la Final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul, donde Carrasquilla tuvo que abandonar el terreno de juego tras un fuerte choque en una jugada dividida.

Aunque inicialmente el impacto en la tibia generó alarmas, informes médicos posteriores indicaron que el jugador sufrió un tirón en el abductor izquierdo, una dolencia que resultó ser menos grave de lo que se diagnosticó en un principio.

Incertidumbre ante el debut A pesar de su retorno a las prácticas, la presencia de Carrasquilla para el partido inaugural de Panamá en el Mundial 2026 contra Ghana aún no es oficial. El director técnico Thomas Christiansen busca contar con el mediocampista para este encuentro clave, aunque se ha reportado cierta desconfianza por parte del cuerpo técnico panameño respecto a los informes médicos iniciales proporcionados por el club mexicano.

Con el torneo ya en marcha y el equipo afinando detalles tácticos, la evolución del "Coco" en los próximos días será determinante para las aspiraciones del conjunto 'Canalero' en el Grupo L.