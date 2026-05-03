Lluvias afectaron algunas plantas potabilizadoras del país

Las plantas de Cabra 1 y 2, así como la de El Trapichito en La Chorrera retomaron sus operaciones.

Panamá/Las fuertes lluvias registradas este sábado provocaron afectaciones en varias plantas potabilizadoras del país, obligando al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) a suspender operaciones en algunos puntos debido a los altos niveles de turbiedad en las tomas de agua.

En el área de Pacora, las plantas Cabra 1 y 2 presentaron interrupciones en horas de la mañana por esta condición, aunque posteriormente lograron restablecer su funcionamiento. De igual forma, la planta de Trapichito, en La Chorrera, retomó sus operaciones tras verse impactada por el mismo fenómeno.

En contraste, la planta potabilizadora Centenario, también en Pacora, continúa fuera de operación, ya que persisten los niveles elevados de turbiedad que afectan su funcionamiento.

En el caso de Chepo, la situación estuvo marcada por una falla en el suministro eléctrico que interrumpió sus operaciones. Sin embargo, tras las reparaciones realizadas, la planta logró reanudar el servicio aproximadamente media hora antes del último reporte.

Las autoridades indicaron que, aunque durante el fin de semana varias instalaciones resultaron afectadas por los aguaceros y el incremento de sedimentos en el agua, la mayoría ha ido recuperando su operatividad de forma progresiva.

Por el momento, la principal afectación se mantiene en Pacora, donde la planta Centenario sigue fuera de servicio mientras continúan los trabajos y se estabilizan las condiciones del agua.

Con información de Meredith Serracín.