Clima dificulta búsqueda de costarricense que participaba en retiro espiritual en Bugaba

Las autoridades lograron comunicarse con los familiares del ciudadano en Costa Rica, quienes indicaron que el hombre presenta episodios de ansiedad y que en otras ocasiones ha tenido comportamientos similares de alejarse de las personas.

Chiriquí/Un ciudadano de nacionalidad costarricense, de 40 años aproximadamente, desapareció en el sector de Santa Marta, en Bugaba, provincia de Chiriquí, luego de salir a caminar durante un retiro espiritual. Las labores de búsqueda, sin embargo, fueron suspendidas temporalmente este domingo debido a las condiciones climáticas adversas y se reanudarán mañana, anunció el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

El ciudadano fue reportado como desaparecido en el corregimiento de Garachiné, una zona cercana a la frontera entre Panamá y Costa Rica. Según los reportes, se encontraba participando en un retiro espiritual cuando, el día anterior al mediodía, avisó a sus compañeros que saldría a caminar por los senderos del área y regresaría más tarde.

El grupo había acordado reencontrarse a las 5 de la tarde, pero el ciudadano no volvió, por lo que horas después, alrededor de las 8 de la noche, se presentó la denuncia de persona desaparecida.

Las labores de búsqueda se activaron este domingo con la participación del Sistema Nacional de Protección Civil y otros estamentos de seguridad.

El director del Sinaproc, Omar Smith, explicó que “en Bugaba, mantenemos un desaparecido y estamos entonces en esos procesos de operaciones de búsqueda conjuntamente con el personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos, el personal del Senafront, la Aeronaval, Policía Nacional en sus distintas fases”.

Las autoridades lograron comunicarse con los familiares del ciudadano en Costa Rica, quienes indicaron que el hombre presenta episodios de ansiedad y que en otras ocasiones ha tenido comportamientos similares de alejarse de las personas.

Sin embargo, en esta ocasión la situación se agrava debido a que el área donde desapareció no le es familiar.

Equipos de rescate han recorrido más de 2 mil kilómetros entre zonas montañosas y riberas del río, sin lograr ubicarlo. Durante los operativos se han encontrado rastros en algunos senderos, aunque estos se pierden en determinados puntos.

Las autoridades reiteraron que las labores continuarán en el área de Garachiné, en Bugaba, en busca de dar con el paradero del ciudadano.

Con información de Meredith Serracín.