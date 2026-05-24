Incendios en vertedero de Montijo generan afectaciones y reclamos de comunidades en Veraguas

Las comunidades afectadas han solicitado a las autoridades una solución definitiva al problema, incluyendo la posible reubicación del vertedero de Montijo.

Montijo, Veraguas/Los incendios en vertederos continúan representando una de las labores más complejas para el Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá en la provincia de Veraguas, debido no solo a la dificultad de controlarlos, sino también a las afectaciones que provocan en comunidades vecinas por la emanación de humo tóxico.

El más reciente siniestro se registró en el vertedero municipal de Montijo, situación que generó el rechazo de moradores de áreas cercanas, quienes incluso forzaron el cierre del botadero de basura, en medio de la preocupación por los impactos a la salud.

De acuerdo con reportes, este es el primer incendio que se registra en el vertedero durante el año 2026, aunque residentes aseguran que no es un hecho aislado, lo que ha aumentado la tensión en la zona.

Las comunidades afectadas han solicitado a las autoridades una solución definitiva al problema, incluyendo la posible reubicación del vertedero, ante la recurrencia de incendios y la exposición constante al humo.

El jefe de los Bomberos de Veraguas, el coronel Eduardo Chen, explicó que las labores de extinción se dificultan por la falta de maquinaria y agua en el área, lo que obliga a realizar traslados constantes para abastecimiento.

Puedes leer: Impulsan proyecto cultural, educativo y deportivo de más de $40 millones en terreno municipal de Santiago

“Si no hay apoyo con retroexcavadora o tractor, el trabajo se vuelve más lento y el fuego vuelve a tomar fuerza. Además, el problema no es solo el incendio, sino los gases y el humo que afectan a las comunidades”, señaló.

Chen advirtió que la situación se agrava debido a las condiciones del terreno y la logística necesaria para controlar este tipo de emergencias, lo que prolonga las operaciones de los equipos de emergencia.

Mientras tanto, las autoridades locales analizan medidas inmediatas para atender la emergencia y buscan soluciones a largo plazo que permitan reducir el impacto ambiental y sanitario del vertedero en la población cercana.

Con información de Ney Castillo