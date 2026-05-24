Doble homicidio en Río Cabuya: Policía mantiene operativos

Según labores de inteligencia policial, una de las víctimas, de 25 años y conocido con el alias de “Mono”, mantenía un extenso prontuario delictivo.

Río Cabuya/La Policía Nacional mantiene acciones operativas en el sector de Río Cabuya, en el corregimiento de 24 de Diciembre, tras un doble homicidio registrado luego de una alerta por detonaciones con arma de fuego.

De acuerdo con el informe oficial, unidades policiales se desplazaron al área y ubicaron a dos ciudadanos heridos, quienes fueron evacuados de inmediato hacia el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos. Sin embargo, al llegar al centro médico, los doctores confirmaron que ambos se mantenían sin signos vitales.

Según labores de inteligencia policial, una de las víctimas, de 25 años y conocido con el alias de “Mono”, mantenía un extenso prontuario delictivo, incluyendo un oficio de conducción vigente del 11 de abril de 2026 por el delito contra la vida e integridad personal, además de cuatro diligencias de allanamiento entre 2022 y mayo de 2026 por delitos contra la seguridad colectiva, así como antecedentes por decomiso de arma de fuego en 2020.

La segunda víctima también registraba antecedentes por violencia doméstica en 2023 y presuntas rencillas con distintos sujetos del sector de Cabuya.

De manera preliminar, las autoridades manejan como principal hipótesis del hecho disputas territoriales y conflictos vinculados a actividades delictivas en la zona.

La Policía Nacional indicó que mantiene operativos en el área con el objetivo de recabar indicios, ubicar a los responsables y reforzar la seguridad en la comunidad.

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