Mundial 2026 | Orlando Mosquera: El arquero panameño que conquista ligas internacionales

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Panamá/Con sus 1.91 metros de envergadura y reflejos felinos, Orlando Mosquera se ha convertido en uno de los porteros más viajados del fútbol panameño.

Desde sus humildes inicios en el Sporting San Miguelito hasta su reciente aventura en el Al-Fayha de Arabia Saudita, este guardameta ha demostrado una capacidad de adaptación excepcional, dejando huella en 6 ligas diferentes de 3 continentes.

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Este es el perfil completo del arquero que está escribiendo una de las historias más interesantes del fútbol centroamericano:

Ficha Técnica Completa

📝 Nombre completo: Orlando Mosquera

🎂 Fecha de nacimiento/Edad: 25/12/1994 (31 años)

📏 Altura: 1,91 m

🛡️ Posición: Portero

👞 Pie dominante: Derecho

🏟️ Club actual: Al-Fayha FC (Arabia Saudita)

🇵🇦 Selección: Panamá

Trayectoria de Fichajes (2017-2025)

2024/25

📅 26/08/2024 | 🏁 Maccabi Tel Aviv (Israel) → Al-Fayha (Arabia Saudita)

💰 Valor: 300K € | 🔄 Libre

2023/24

📅 05/09/2023 | 🏁 Monagas SC (Venezuela) → Maccabi Tel Aviv (Israel)

💰 Valor: 500K € | 🏆 Campeón Liga Israelí

2022/23

📅 21/02/2023 | 🏁 Carabobo FC (VEN) → Monagas SC (VEN)

💰 Valor: 500K € | 🔄 Libre

2021/22

📅 10/03/2022 | 🏁 Always Ready (BOL) → Carabobo FC (VEN)

💰 Valor: 500K €

📅 29/07/2021 | 🏁 Boluspor (TUR) → Always Ready (BOL)

💰 Valor: 300K € | 🔄 Libre

2019/20

📅 20/01/2020 | 🏁 Tauro FC (PAN) → Boluspor (TUR)

2016/17

📅 01/01/2017 | 🏁 San Miguelito (PAN) → Tauro FC (PAN)

Logros Destacados

🏆 Títulos de Liga:

• 1× Campeón de Israel (2023/24 con Maccabi Tel Aviv)

• 2× Liga Panameña - Apertura (2017/18, 2018/19 con Tauro FC)

• 2× Liga Panameña - Clausura (2012/13 con San Miguelito, 2016/17 con Tauro FC)

🌎 Experiencia Internacional:

• 6 ligas distintas (Panamá, Turquía, Bolivia, Venezuela, Israel, Arabia Saudita)

• 3 continentes (América, Europa, Asia)

📊 Datos Clave:

• Máximo valor de mercado: 500K € (2023)

• Debut profesional: 2012 (17 años)

• Partidos con Panamá: +15 (incluye Copa Oro 2025 y Eliminatorias 2026)

Análisis de su Perfil

🔹 Fortalezas:

Envergadura ideal (1.91 m) para la posición

(1.91 m) para la posición Experiencia multicultural en ligas competitivas

en ligas competitivas Mentalidad ganadora (5 títulos en 3 países)

🔝 En Al-Fayha:

✅ Portero titular en la Liga Saudí

✅ Participación en la Kings Cup

✅ Referente para futuros panameños en Medio Oriente

Con 31 años, Orlando Mosquera llegó a Arabia Saudita en su prime deportivo, combinando madurez y rendimiento comprobado. Su altura y reflejos lo convierten en un activo clave para el Al-Fayha.