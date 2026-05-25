Mundial 2026 | Iván Anderson: Conoce más del lateral panameño, perfil y trayectoria

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Lionel Messi le firma la camiseta a Iván Anderson / AFP

Panamá/Iván Anderson es un lateral derecho panameño con amplia experiencia en ligas de Centroamérica y Sudamérica. Con 1,79 m de altura, destaca por su velocidad, proyección ofensiva y capacidad de desborde por la banda derecha.

Tras pasar por clubes como Universitario de Panamá, Monagas SC (Venezuela) y Fortaleza CEIF (Colombia), en 2025 firmó con el Marathón de Honduras, buscando consolidarse como uno de los laterales más regulares de la región.

📌 Datos Clave

  • Nombre completo: Iván Anderson
  • Fecha de nacimiento: 24 de noviembre de 1997 (28 años)
  • Nacionalidad: Panameña
  • Altura: 1,79 m
  • Pie predominante: Derecho
  • Posición: Lateral derecho
  • Club actual: Marathón (Honduras)
  • Valor de mercado: 450 mil € (Transfermarkt)
  • Partidos internacionales: 12 con Panamá (1 gol)

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⚡ Trayectoria: De Panamá a Latinoamérica

🔹 Inicios en Panamá: Surgió del Tauro FC y luego fichó por el Universitario de Panamá, donde se consolidó y ganó la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

🔹 Primera experiencia internacional (2021-2023):

  • Cedido al Monagas SC (Venezuela), donde mostró su versatilidad como lateral ofensivo.
  • Tras un paso por el Fortaleza CEIF (Colombia), regresó a Monagas en 2024.

🔹 Nuevo reto en Honduras (2025):

  • Fichado por el Marathón, uno de los clubes históricos de la Liga Nacional de Honduras.
  • Objetivo: Luchar por el título y destacar en la CONCACAF.

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🏆 Palmarés

  • Liga Panameña de Fútbol (LPF) – Universitario

🔍 Estilo de Juego

Carrilero incansable: Sube y baja con intensidad por la banda derecha.

Centros precisos: Buen asistente desde el costado.

Regate y velocidad: Desequilibra en 1vs1.

Experiencia en múltiples ligas: Adaptabilidad comprobada.

🚀 Proyección y Futuro

Con 28 años, Anderson está en su mejor momento físico. Si mantiene su rendimiento en el Marathón, podría dar el salto a una liga más competitiva (MX, MLS o incluso Europa).

¿Su gran objetivo? Consolidarse en la Selección de Panamá y disputar más torneos internacionales.

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