Mundial 2026 | Iván Anderson: Conoce más del lateral panameño, perfil y trayectoria
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Panamá/Iván Anderson es un lateral derecho panameño con amplia experiencia en ligas de Centroamérica y Sudamérica. Con 1,79 m de altura, destaca por su velocidad, proyección ofensiva y capacidad de desborde por la banda derecha.
Tras pasar por clubes como Universitario de Panamá, Monagas SC (Venezuela) y Fortaleza CEIF (Colombia), en 2025 firmó con el Marathón de Honduras, buscando consolidarse como uno de los laterales más regulares de la región.
📌 Datos Clave
- Nombre completo: Iván Anderson
- Fecha de nacimiento: 24 de noviembre de 1997 (28 años)
- Nacionalidad: Panameña
- Altura: 1,79 m
- Pie predominante: Derecho
- Posición: Lateral derecho
- Club actual: Marathón (Honduras)
- Valor de mercado: 450 mil € (Transfermarkt)
- Partidos internacionales: 12 con Panamá (1 gol)
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⚡ Trayectoria: De Panamá a Latinoamérica
🔹 Inicios en Panamá: Surgió del Tauro FC y luego fichó por el Universitario de Panamá, donde se consolidó y ganó la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
🔹 Primera experiencia internacional (2021-2023):
- Cedido al Monagas SC (Venezuela), donde mostró su versatilidad como lateral ofensivo.
- Tras un paso por el Fortaleza CEIF (Colombia), regresó a Monagas en 2024.
🔹 Nuevo reto en Honduras (2025):
- Fichado por el Marathón, uno de los clubes históricos de la Liga Nacional de Honduras.
- Objetivo: Luchar por el título y destacar en la CONCACAF.
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🏆 Palmarés
- Liga Panameña de Fútbol (LPF) – Universitario
🔍 Estilo de Juego
✅ Carrilero incansable: Sube y baja con intensidad por la banda derecha.
✅ Centros precisos: Buen asistente desde el costado.
✅ Regate y velocidad: Desequilibra en 1vs1.
✅ Experiencia en múltiples ligas: Adaptabilidad comprobada.
🚀 Proyección y Futuro
Con 28 años, Anderson está en su mejor momento físico. Si mantiene su rendimiento en el Marathón, podría dar el salto a una liga más competitiva (MX, MLS o incluso Europa).
¿Su gran objetivo? Consolidarse en la Selección de Panamá y disputar más torneos internacionales.