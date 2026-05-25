Detectan en Tocumen a pasajero con condena previa por posesión de pornografía infantil y ordenan su retorno

El pasajero viajaba desde Ciudad de México con destino final a República Dominicana. Durante los controles migratorios en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen se detectaron antecedentes vinculados a delitos sexuales registrados en Estados Unidos.

Un ciudadano de nacionalidad mexicana no pudo continuar su tránsito internacional por Panamá luego de que unidades del Servicio Nacional de Migración detectaran antecedentes relacionados con delitos sexuales durante los controles efectuados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Terminal 2.

Según la información oficial, el pasajero arribó al país en un vuelo procedente de Ciudad de México y mantenía una conexión aérea hacia Santiago, República Dominicana.

Durante el proceso de verificación migratoria realizado por las autoridades panameñas, se confirmó que el ciudadano figuraba con antecedentes en Estados Unidos por el delito de posesión de material de explotación sexual infantil, por el cual había recibido una condena previa de 18 meses de prisión.

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Tras la revisión y conforme a los procedimientos establecidos, las autoridades determinaron no autorizar la continuación del tránsito internacional a través del territorio panameño.

Como parte de la medida aplicada, el ciudadano fue retornado a su país de origen.

El Servicio Nacional de Migración indicó que estas acciones forman parte de los controles permanentes de verificación desarrollados en los puntos de entrada y salida del país con el objetivo de reforzar la seguridad y garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente.