Tres aprehendidos al intentar sustraer cajas fuertes en centro comercial de Avenida Balboa

De acuerdo con el informe oficial, los sospechosos fueron sorprendidos dentro del comercio cuando presuntamente intentaban llevarse varias cajas fuertes.

Ciudad de Panamá, Panamá/Agentes de la Policía Nacional aprehendieron a tres personas que presuntamente intentaban sustraer cajas fuertes de un local comercial ubicado en un centro comercial de Avenida Balboa.

La acción policial se produjo luego de la activación de una alarma en el establecimiento, lo que permitió una rápida respuesta de las unidades que se desplazaron al lugar para verificar la situación.

De acuerdo con el informe oficial, los sospechosos fueron sorprendidos dentro del comercio cuando presuntamente intentaban llevarse varias cajas fuertes.

Las autoridades señalaron que los involucrados intentaron evadir la acción policial, pero fueron ubicados y detenidos en distintas áreas del inmueble.

Posteriormente, los tres aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes por el presunto delito de hurto.

La Policía Nacional reiteró que continuará desarrollando operativos preventivos y de reacción para combatir hechos delictivos y reforzar la seguridad ciudadana en todo el país.

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