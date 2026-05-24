Policía ubica vehículo relacionado con ataque armado en Chitré que dejó un fallecido y dos heridos

El automóvil, que pertenece a una agencia de arrendamiento, fue dejado en el lugar mientras las autoridades mantienen fuertes operativos de rastreo en el área con el objetivo de capturar a los responsables.

Chitré, Herrera/La Policía Nacional informó que logró ubicar el vehículo presuntamente utilizado en un hecho con arma de fuego registrado la noche de ayer en Chitré Cabecera, donde un ciudadano murió y otras dos personas resultaron heridas.

De acuerdo con el reporte oficial, tras el incidente, los agentes activaron de inmediato un bloque de búsqueda que permitió ubicar y perseguir el automóvil en la Vía Circunvalación. El seguimiento culminó en el puente Escota, en Parita, donde los sospechosos abandonaron el vehículo para huir hacia una zona boscosa.

El automóvil, que pertenece a una agencia de arrendamiento, fue dejado en el lugar mientras las autoridades mantienen fuertes operativos de rastreo en el área con el objetivo de capturar a los responsables.

En la escena del hecho se confirmó el fallecimiento de un joven de 24 años, residente en Alcalde Díaz, quien presentaba múltiples impactos de bala.

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Asimismo, el ataque dejó a dos personas heridas: un hombre de 21 años, quien permanece en condición estable en el Hospital Gustavo Nelson Collado, y un menor de 17 años que fue intervenido quirúrgicamente tras recibir un impacto en la región inguinal-abdominal.

Las labores de investigación y verificación indican que la víctima fatal mantenía un amplio historial delictivo con antecedentes entre 2020 y 2025, incluyendo registros por delitos contra la seguridad colectiva, posesión de armas y explosivos, decomisos de sustancias ilícitas, órdenes de aprehensión vigentes y hurtos.

Las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con rencillas criminales, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el hecho y dar con la captura de los implicados.