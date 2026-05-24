Actos vandálicos afectan infraestructura de manejo de aguas en Isla Colón

El incidente ocurre en momentos en que las lluvias, aunque de corta duración, se presentan con gran intensidad, provocando inundaciones en algunas vías debido a que el sistema de alcantarillado supera su capacidad y las aguas residuales invaden los canales de drenaje.

Isla Colón, Bocas del Toro/El Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) manifestó su preocupación ante los actos vandálicos registrados en la estación de bombeo Sur de Isla Colón, infraestructura que forma parte del proyecto de mejoramiento pluvial que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La estación de bombeo forma parte de las obras destinadas a optimizar la canalización de las aguas pluviales en la isla, con el propósito de reducir afectaciones durante las fuertes lluvias que se registran en la zona.

De acuerdo con información suministrada por el MOP, personas desconocidas ingresaron ilegalmente a las instalaciones y cortaron cables esenciales para el funcionamiento de una de las bombas del sistema, comprometiendo temporalmente la operatividad de la infraestructura.

El incidente ocurre en momentos en que las lluvias, aunque de corta duración, se presentan con gran intensidad, provocando inundaciones en algunas vías debido a que el sistema de alcantarillado supera su capacidad y las aguas residuales invaden los canales de drenaje.

Puedes leer: Pipeline Road vuelve a la vida: restauran sendero clave para el ecoturismo en Panamá

Las autoridades explicaron que la nueva infraestructura complementará el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, permitiendo una mejor gestión tanto de las aguas pluviales como de las residuales, en beneficio de residentes y visitantes de este importante destino turístico.

Conades rechazó enérgicamente este tipo de acciones vandálicas, señalando que afectan bienes del Estado y ponen en riesgo proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de la población y las condiciones sanitarias de la isla.

La institución también informó que mantiene un monitoreo constante de las condiciones operativas del sistema de tratamiento de aguas residuales, priorizando la protección de la salud pública y el saneamiento ambiental en Bocas del Toro.