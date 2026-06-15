Tecnología, inteligencia artificial y nuevas habilidades marcarán el futuro del mercado laboral

Desde Incae Business School señalaron que las organizaciones, tanto del sector público como privado, deben apostar por la capacitación constante de sus equipos para aprovechar herramientas como la inteligencia artificial y otras soluciones digitales.

Ciudad de Panama/La transformación empresarial y la evolución del mercado laboral están redefiniendo las competencias que serán necesarias para los trabajadores y líderes de la próxima década.

Este fue uno de los temas abordados durante un conversatorio organizado por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE Business School), donde expertos analizaron el impacto de la tecnología, la inteligencia artificial y la adaptación profesional ante los nuevos desafíos.

Durante el encuentro, el docente de Incae Business School, Alberto Trejos, destacó que la tecnología está cambiando la manera en que las personas desarrollan sus funciones, debido a que actualmente no solo reemplaza tareas físicas, sino también algunas habilidades cognitivas.

“La tecnología sustituye ahora habilidades mentales y no solo físicas de las personas, entonces una persona tiene que escoger entre ser sustituido por la tecnología o tener esa tecnología como instrumento”, señaló Trejos.

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Los especialistas resaltaron que, ante este escenario, será fundamental que los profesionales aprendan a utilizar las nuevas herramientas tecnológicas como aliados para mejorar su desempeño, en lugar de verlas únicamente como una amenaza.

Además del dominio tecnológico, se hizo énfasis en la importancia de fortalecer habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de tomar decisiones.

“Lo que se llama las revoluciones industriales es precisamente por la llegada de la tecnología. En este momento estamos viviendo lo que es la cuarta revolución industrial, entonces aquellos directores y directoras que no sean capaces de medir el impacto que tiene el conocimiento y la utilización correcta de la tecnología en el sector público y privado se van a quedar rezagados”, explicó uno de los especialistas participantes.

Desde Incae Business School señalaron que las organizaciones, tanto del sector público como privado, deben apostar por la capacitación constante de sus equipos para aprovechar herramientas como la inteligencia artificial y otras soluciones digitales.

Los expertos coincidieron en que el futuro laboral estará marcado por la combinación entre talento humano y tecnología, donde la preparación y la capacidad de adaptación serán factores clave para mantenerse competitivo en un mercado en constante cambio.

Con información de María De Gracia