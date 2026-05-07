Incae reúne a empresarios de más de 10 países para debatir retos económicos y del talento

Ciudad de Panamá/Incae Business School es sede de una reunión de su junta de asesores, un grupo de empresarios provenientes de más de 10 países.

Estos expertos se congregan anualmente con el propósito de analizar y reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la región, así como la manera de preparar talentos para sostener la competitividad social y económica. El objetivo principal es alinear estrategias para abordar estos retos desde el ámbito educativo.

"Se conectan con los otros expertos desde Suiza, desde el World Economic Forum. La coautora, Ricky Lee, del estudio Future of Jobs, se va a conectar ahora mismo con nosotros y vamos a reflexionar juntos acerca de ese tema y nos vamos a comparar también con el resto del mundo porque en el fondo competimos globalmente. Luego tenemos expertos que vienen de Estados Unidos también para reflexionar acerca del futuro de la región y del talento y de la educación", expresó Camelia Ilie, decana INCAE Business School.