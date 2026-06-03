¿Necesita su historial de conductor o un paz y salvo de la ATTT? Ahora podrá solicitarlo completamente en línea

La iniciativa permitirá a los conductores realizar sus trámites desde cualquier dispositivo con acceso a internet, eliminando filas y mejorando los tiempos de respuesta.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), con el apoyo de Sertracen, habilitó este miércoles 3 de junio nuevos servicios digitales.

Desde hoy, los conductores podrán tramitar, pagar y validar en línea sus certificados de "Historial del Conductor" y de "Paz y Salvo" de manera directa, rápida y confiable.

¿De qué se trata?

El lanzamiento del servicio forma parte de una primera fase del plan de modernización enfocado en personas naturales, marcando un avance en la transformación digital de los servicios que ofrece la ATTT. La iniciativa permitirá a los conductores realizar sus trámites desde cualquier dispositivo con acceso a internet, eliminando filas y mejorando los tiempos de respuesta.

Según detalló el director de la institución, Nicolás Brea, el Historial del Conductor mantendrá el costo de $1.00 y contará con una vigencia de 24 horas (1 día) desde su emisión. Los usuarios dispondrán de una vista previa con marca de agua antes de proceder al pago. Mientras que en el caso del documento de Paz y Salvo, que certifica que el ciudadano no posee infracciones ni multas pendientes, conservará el costo de $0.25 y mantendrá una vigencia de 8 días.

La ATTT detalló el paso a paso para obtener los documentos en línea:

Para adquirir cualquiera de los dos certificados, emitidos por la ATTT, a partir del 3 de junio, los usuarios (persona natural) solo deberán seguir estos sencillos pasos dentro del portal oficial:

1. Acceso al portal: Ingresar a la a la página web https://transito.gob.pa/ (pagos en línea) o a la plataforma web autorizada (https://www.licencia.com.pa/).

2. Validación del ciudadano: Introducir los datos personales requeridos (número de cédula y número de control de la licencia) para que el sistema valide de forma segura la identidad del conductor.

3. Selección del trámite: Elegir el documento que desea obtener: Historial del conductor o certificado de paz y salvo El sistema mostrará una vista previa con marca de agua antes de proceder.

4. Proceso de pago: Realizar el pago electrónico correspondiente a través de la pasarela segura integrada en la plataforma (procesada por Caja de Ahorros): Historial del conductor: $1.00 o Paz y Salvo: $0.25.

5. Generación y descarga: Una vez aprobado el pago, el sistema generará de inmediato el documento en formato PDF. El usuario podrá descargarlo directamente desde la pantalla y, de forma simultánea, recibirá una copia en su correo electrónico registrado.

6. Innovación y seguridad con código QR: La nueva herramienta eleva los estándares de seguridad institucional. Ambos documentos digitales se emitirán con un sistema de validación que incluye un código QR, un ID único de documento y un número de control.

Esto permitirá tanto a los ciudadanos como a las autoridades y captadores de la ATTT verificar la autenticidad, vigencia y legitimidad de los certificados en tiempo real desde cualquier dispositivo móvil.

Otras notas que le pueden interesar: