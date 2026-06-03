Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este jueves
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este jueves 4 de junio, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
JUEVES 4 DE JUNIO
📍Coclé
• Casa Comunal de Guzmán, en el distrito de Nata
📍Veraguas
• Parque principal de Cañazas cabecera, distrito de Cañazas
• Cancha techada de Tebario, distrito de Mariato
📍Panamá Oeste
• Casa Comunal de Nuevo Paraiso, en Ciri de Los Sotos, distrito de Capira
📍Chiriquí
• Cancha Comunal de Paraíso, distrito de Boquerón
📍Darién
• Cancha de la Escuela de El Real de Santa Maria, distrito de Pinogana
📍Herrera
• Cancha comunal de Potuga, distrito de Parita
📍Los Santos
• A un costado de la Escuela de La Mesa, distrito de Macaracas