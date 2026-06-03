Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este jueves

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este jueves 4 de junio, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

JUEVES 4 DE JUNIO

📍Coclé

• Casa Comunal de Guzmán, en el distrito de Nata

📍Veraguas

• Parque principal de Cañazas cabecera, distrito de Cañazas

• Cancha techada de Tebario, distrito de Mariato

📍Panamá Oeste

• Casa Comunal de Nuevo Paraiso, en Ciri de Los Sotos, distrito de Capira

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de Paraíso, distrito de Boquerón

📍Darién

• Cancha de la Escuela de El Real de Santa Maria, distrito de Pinogana

📍Herrera

• Cancha comunal de Potuga, distrito de Parita

📍Los Santos

• A un costado de la Escuela de La Mesa, distrito de Macaracas