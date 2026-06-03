Mundial 2026| Uruguay confía en que contará con el lesionado Giorgian de Arrascaeta

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Uruguay/El mediocampista ofensivo Giorgian de Arrascaeta, cerebro de la selección de Uruguay, sufrió una lesión muscular en el gemelo pero sigue convocado para el Mundial 2026, informó este miércoles la Asociación Uruguaya de Fútbol.

El 10 del Flamengo presentó "una molestia en una de sus piernas en el entrenamiento del martes" en Montevideo, donde la Celeste que dirige Marcelo Bielsa concentra antes de viajar a Norteamérica para debutar en la Copa del Mundo.

"La misma no imposibilita su participación en el Mundial. Se mantiene inalterada su convocatoria para la Copa del Mundo", indicó la selección en un comunicado, sin precisar cuál pierna está afectada.

La situación médica de De Arrascaeta, de 32 años, tenía en vilo a Uruguay en medio de publicaciones periodísticas que aseguraban que el centrocampista se perdería la máxima cita del fútbol.

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Antes de la nueva molestia, el ídolo del Fla ya estaba entre algodones tras sufrir una fractura de clavícula a finales de abril durante un juego de su club en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El creativo charrúa fue operado y Bielsa dijo recientemente que confía en que estará recuperado del hombro para el segundo partido mundialista del Grupo H, contra la debutante Cabo Verde, el 21 de junio en Miami.

Los bicampeones mundiales integran el Grupo H junto a Arabia Saudita, combinado contra el que debutarán el 15 de junio, y España, uno de los favoritos al título, frente al que chocarán el 26 del mismo mes.