Del fuego al refugio: salvan a perrita y sus cachorros en Panamá Oeste

El caso ha generado preocupación entre los moradores de la comunidad, quienes aprovecharon para hacer un llamado a la ciudadanía a no abandonar a sus mascotas ni cometer actos que pongan en riesgo la vida de los animales.

Panamá Oeste/Una perrita y sus cachorros estuvieron a punto de morir tras quedar atrapados en medio de un incendio registrado en un herbazal de Valle Dorado, en el sector de Barrio Balboa, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Según informaron residentes del área, fueron los propios vecinos quienes actuaron rápidamente para sofocar las llamas y rescatar a los animales, evitando una tragedia mayor.

Tras el incidente, la mañana de este miércoles 3 de junio, personal del Departamento de Bienestar Animal acudió al lugar para brindar atención a los caninos y trasladarlos a un refugio temporal. Durante el operativo, uno de los cachorros tuvo que ser rescatado de una alcantarilla, donde había sido colocado por su madre en un intento por protegerlo del peligro.

El caso ha generado preocupación entre los moradores de la comunidad, quienes aprovecharon la ocasión para hacer un llamado a la ciudadanía a no abandonar a sus mascotas ni cometer actos que pongan en riesgo la vida de los animales, especialmente aquellos que viven en condición de calle.

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Las autoridades recordaron que el maltrato animal sigue siendo una problemática frecuente en el distrito. Solo en La Chorrera, el Departamento de Bienestar Animal recibe diariamente más de 15 denuncias relacionadas con animales amarrados, sin alimentación adecuada, enfermos o en situación de abandono.

Además, advirtieron que las sanciones por maltrato animal pueden ir desde los 100 hasta los 1,000 dólares, dependiendo de la gravedad del caso. La legislación también contempla medidas de trabajo comunitario e incluso penas de prisión para quienes incurran en este tipo de conductas.

Con información de Yiniva Caballero