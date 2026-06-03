La esperanza persiste en Puerto Caimito: continúa búsqueda de pescador desaparecido

La Chorrera, Panamá Oeste/La esperanza de encontrar al capitán Gaspar Ponce continúa viva en Puerto Caimito, La Chorrera. A 19 días de su desaparición, familiares, compañeros de faena y residentes de la comunidad mantienen los esfuerzos para localizar al pescador, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 15 de mayo, cuando la embarcación en la que viajaba se hundió cerca de las costas de Panamá Oeste.

Desde entonces, la búsqueda no se ha detenido. Actualmente, tres lanchas pesqueras recorren distintos puntos del litoral siguiendo las condiciones de la marea, mientras familiares y pescadores hacen un llamado a quienes navegan por la zona para que permanezcan atentos ante cualquier indicio que pueda ayudar a dar con el capitán.

Gaspar Ponce viajaba a bordo de la embarcación Anchoveta 2 cuando ocurrió el accidente. Según sus familiares, el bote transportaba una carga de mariscos y esperaba el momento adecuado para ingresar a tierra firme cuando se produjo el hundimiento.

Leydis Cedeño, hija del capitán, explicó que los operativos continúan, aunque con menos participantes que en los primeros días.

Estamos buscando, pero con menos personas. Ya serían en este caso los marinos de la embarcación que se hundió y algunos moradores de aquí, de la comunidad de Puerto Caimito”, señaló.

La joven indicó que los recorridos dependen del comportamiento de las mareas, ya que estas determinan el acceso a determinadas áreas de la costa.

Si hay dos mareas en el día, las dos van, si es en la mañana y en la tarde, pero prácticamente están haciendo un solo recorrido, porque si nos quedamos sin marea no se puede entrar a las costas”, explicó.

La búsqueda ha incluido recorridos por distintas islas, manglares y sectores costeros, además de operativos por tierra y aire. Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado ningún rastro del pescador.

Uno de los compañeros de Gaspar Ponce pidió el apoyo de las embarcaciones que navegan mar adentro para ampliar el radio de observación.

“Hacemos un llamado a los barcos lineros y camaroneros que navegan muchas millas afuera para que estén pendientes, peinando el área, porque posiblemente todavía nuestro amigo querido de Puerto Caimito pueda aparecer para el consuelo de su familia y de toda la comunidad”, manifestó.

El pescador también consideró necesario que, ante situaciones similares en el futuro, se cuente con protocolos más robustos de búsqueda y rescate, incluyendo equipos especializados, tecnología de flotamiento y el uso de drones para ampliar la cobertura de los operativos.

Mientras transcurren los días sin respuestas, la familia mantiene la esperanza de encontrar a Gaspar Ponce y solicita a cualquier persona que tenga información comunicarse a los teléfonos 6980-2151 o 346-0215 de Sinaproc, así como al 6150-4638 del puesto aeronaval de Puerto Caimito.

Con información de Yiniva Caballero.