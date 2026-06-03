Entre optimismo y apoyo, fanáticos colonenses envían mensajes de aliento a la Selección de Panamá

El encuentro representa mucho más que un compromiso de preparación. Para muchos aficionados será la última oportunidad de ver a la selección nacional en suelo panameño antes de emprender el camino hacia otro torneo.

Colón/La emoción mundialista ya se siente entre los aficionados colonenses. A pocas horas del partido amistoso entre las selecciones de Panamá y República Dominicana en el Estadio Nacional Rommel Fernández, los seguidores de la "Roja" aprovecharon la ocasión para enviar mensajes de apoyo y confianza al equipo que se prepara para afrontar la Copa del Mundo.

El encuentro representa mucho más que un compromiso de preparación. Entre cánticos, pronósticos y buenos deseos, los colonenses comienzan a vivir la ilusión mundialista con la esperanza de que la selección pueda dejar en alto el nombre del país en el escenario internacional.

Por ello, con entusiasmo y optimismo, varios fanáticos expresaron su confianza en el desempeño del equipo. Entre los nombres más mencionados destacó el delantero José Fajardo, señalado por algunos como la principal carta ofensiva para el compromiso de esta noche.

Muero con el mío, Fajardo”, comentó uno de los seguidores consultados, quien además pronosticó una victoria panameña por marcador de 3-0 y aseguró que el atacante sería el encargado de anotar el primer gol.

Otros aficionados aprovecharon para enviar mensajes de aliento a los jugadores antes de afrontar el reto mundialista.

“Dios primero que les salga todo bien y que la salud sea lo primero, que los mantengan bien”, expresó una seguidora. La confianza también estuvo presente entre quienes ya piensan en el debut de Panamá en la cita mundialista.

Les deseo lo mejor. Yo sé que vamos a ganar el primer partido, eso es lo importante; lo demás veremos”, manifestó otro aficionado.

Aunque la selección aún tiene pendiente otro partido amistoso antes de iniciar oficialmente su participación en el Mundial, el duelo ante República Dominicana marca la despedida del equipo frente a su afición en el Rommel Fernández, escenario donde los jugadores recibirán una última muestra de respaldo antes de representar al país en la máxima competencia del fútbol.

Con información de Néstor Delgado.