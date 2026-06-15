Mundial 2026| Brasil tuvo tres ausencias notables en su primer entrenamiento tras debut ante Marruecos

Estados Unidos/Brasil entrenó este lunes sin Raphinha, Bruno Guimarães y Gabriel Magalhães en su primera práctica en campo tras su debut decepcionante en el Mundial de 2026, en el que empató a un gol con Marruecos.

El atacante del FC Barcelona, el volante del Newcastle y el defensa del Arsenal, titulares en la primera salida verdeamarela en Norteamérica, no formaron parte de los trabajos de campo en el centro Columbia Park en Morristown, Nueva Jersey.

Los jugadores todavía están desgastados físicamente por el choque contra los Leones del Atlas, que tuvo lugar el sábado en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, pero no tienen ninguna lesión, dijo a la AFP una fuente de la Confederación Brasileña de Fútbol.

Raphinha, que caminó descalzo alrededor de la cancha, tiene además ampollas en los pies, añadió la fuente.

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Además del trío, Neymar tampoco dijo presente en las labores vespertinas orientadas por Carlo Ancelotti y su comisión técnica bajo un sol picante.

El 10 sigue en el proceso de recuperación de una lesión en la pantorrilla derecha que lo ha tenido casi un mes por fuera de las canchas.

El astro, de 34 años, no ha participado en ninguna sesión de campo junto a sus compañeros en Estados Unidos.

Ancelotti, sin embargo, confía en que se incorpore a las prácticas esta semana con miras al segundo partido del Grupo C, en el que los pentacampeones mundiales enfrentarán a Haití el viernes en Filadelfia.

Luego del empate con la selección marroquí, que provocó duras críticas en Brasil contra Ancelotti y los jugadores, el Scratch hizo labores de recuperación y gimnasio el domingo.

La Seleção llegó a la Copa del Mundo bajo cuestionamientos por su fútbol irregular y la calidad de algunos futbolistas.

Cerrará la primera fase contra Escocia el 24 de junio en Miami.

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