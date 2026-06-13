EN VIVO Mundial 2026 Brasil vs Marruecos: Partido del Grupo C en esta Copa de la FIFA

Panamá/Bienvenidos a la cobertura en vivo de uno de los duelos más atractivos de esta primera fase del Mundial.

Aquí, en el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey, se da cita esta tarde un partido que tiene todos los ingredientes para convertirse en la gran fotografía de la fase de grupos: Brasil contra Marruecos, dos gigantes del fútbol mundial que llegan con credenciales distintas pero con una ambición idéntica — arrancar el torneo con el pie derecho.

Del lado brasileño, los ojos estarán puestos en Carlo Ancelotti, el técnico italiano que da sus primeros pasos en el banquillo de la Canarinha en una Copa del Mundo. Para el DT más ganador de la historia de la Champions League, esta es su primera gran prueba con la selección más laureada del planeta. Sus dirigidos, con Vinícius Júnior como estandarte, saben perfectamente lo que tienen enfrente. "No cabe duda de que han mejorado considerablemente", reconoció el propio Vini Jr sobre los marroquíes antes del partido. "Es un equipo que se prepara bien y es capaz de competir con cualquiera."

Y tiene razón. Marruecos ya no sorprende, sino que confirma. Los Leones del Atlas llegan a este Mundial como herederos directos de la gesta de Catar 2022, donde se convirtieron en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales de un Mundial. Desde entonces, el proyecto no ha hecho más que crecer. Su capitán, Achraf Hakimi, lo dijo sin rodeos en la conferencia previa: "Creo que en un partido como este, no hay favoritos. Está al 50/50." Su entrenador, Mohamed Ouahbi — campeón del mundo sub-20 en septiembre pasado — coincide: "Las vibraciones son positivas. Confiamos en lo que hemos implementado."

Hay un dato histórico que añade un condimento extra a este choque: la última —y única— vez que estos dos seleccionados se cruzaron en un Mundial fue en Francia 1998, cuando el trío mítico de Ronaldo, Rivaldo y Bebeto aplastó a Marruecos por 3-0 en Nantes. Ese Marruecos de entonces y este de ahora son equipos de épocas completamente distintas. Y el propio Brasil lo sabe, especialmente después de sufrir su primera derrota ante los Leones del Atlas en un amistoso, en marzo de 2023, por 2-1.

Dos filosofías, dos historias, dos ambiciones. Hoy, en Nueva Jersey, el fútbol habla.

¡El partido está por comenzar. Quédense con nosotros!