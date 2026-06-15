Nathalie Delgado llena de orgullo a Veraguas tras conquistar título mundial de boxeo

La boxeadora panameña Nathalie Delgado recibió el reconocimiento y cariño de familiares y vecinos de Los Algarrobos, en Veraguas, quienes celebran su reciente consagración como campeona mundial de boxeo y recuerdan sus humildes inicios en la comunidad.

La conquista del título mundial por parte de la boxeadora panameña Nathalie Delgado ha desatado una ola de orgullo y emoción entre familiares, amigos y residentes de Los Algarrobos de Santiago, la comunidad donde creció y dio sus primeros pasos antes de alcanzar la cima del boxeo profesional.

Quienes la vieron crecer recuerdan a una niña humilde, trabajadora y perseverante, características que, aseguran, la llevaron a convertirse en campeona mundial.

"Siempre hemos estado ahí. Somos unos hermanos muy unidos desde pequeños y estamos muy alegres y orgullosos de que haya conseguido su sueño, por el que ha luchado con mucha valentía desde muy pequeña", expresó uno de sus familiares.

La noticia de su coronación ha sido celebrada no solo por su círculo cercano, sino por toda la comunidad veragüense, que ve en Delgado un ejemplo de superación y disciplina.

"Para mí es un orgullo, y no solamente para mí, sino para toda la comunidad y el pueblo que la quiere y la respeta", comentó una residente de la zona.

Los vecinos recuerdan que, antes de convertirse en una figura destacada del deporte, Nathalie compartía las mismas rutinas y esfuerzos de muchas familias trabajadoras de la comunidad.

"Yo la llevaba a recoger pollo cuando estaba chiquilla. Todos mis hijos se iban a ayudar. Gracias a su empeño y esfuerzo ha llegado hasta donde está ahora", relató un vecino que conoció a la campeona durante su adolescencia.

Aunque los barriales y calles de Los Algarrobos han cambiado con el paso de los años, el cariño hacia la deportista permanece intacto. Sus vecinos aseguran que siguen viendo en ella a la misma joven sencilla que jugaba en las calles de la comunidad y que hoy ha puesto el nombre de Panamá en lo más alto del boxeo mundial.

La coronación de Nathalie Delgado representa uno de los logros más importantes del boxeo femenino panameño en los últimos años y se ha convertido en motivo de inspiración para las nuevas generaciones de deportistas del país.

Información de Ney Castillo