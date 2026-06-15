Mundial 2026: Panamá se prepara para vivir el debut de la selección; habilitan pantallas gigantes en Parque Urracá

El Parque Urracá será uno de los puntos principales de concentración, donde se instalarán pantallas gigantes para que los aficionados puedan reunirse y apoyar a la selección desde las 4:00 p.m.

Ciudad de Panamá/La emoción por el debut de Panamá en el Mundial 2026 ya comienza a sentirse entre los fanáticos. Para quienes aún no han definido dónde disfrutarán el primer partido de la selección nacional ante Ghana, en Toronto, Canadá, se anunció la habilitación de varios espacios públicos para vivir el encuentro en comunidad.

El Parque Urracá será uno de los puntos principales de concentración, donde se instalarán pantallas gigantes para que los aficionados puedan reunirse y apoyar a la selección desde las 4:00 p.m. El acceso será totalmente gratuito y contará con un ambiente preparado para compartir en familia y entre amigos.

La transmisión oficial de la pantalla gigante estará a cargo de TVMAX, con su señal madre y el análisis de reconocidas voces, incluyendo comentarios de exjugadores que vivieron la experiencia dentro de la cancha.

Además del Parque Urracá, el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) confirmó otras sedes gratuitas en el interior del país, incluyendo David, Santiago, Chitré, Colón y el estadio Roberto Durán.

“Son cinco sedes totalmente gratuitas en un convenio en colaboración que hemos hecho con la Federación Panameña de Fútbol, para llevarles a todos esos panameños que quieran disfrutar de esa experiencia y que puedan acercarse a estos lugares”, indicaron desde Pandeportes.

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Mientras tanto, restaurantes y bares también se preparan para recibir a los fanáticos que prefieran vivir el partido en estos establecimientos. La Asociación de Bares y Restaurantes de Panamá informó que varios locales ya cuentan con una alta demanda de reservas.

Aramis Cornejo, presidente de la asociación, señaló que algunos lugares se encuentran cerca de completar su capacidad.

“Bastantes reservaciones, en algunos lugares estamos casi sold out en un 80% u 85% de la capacidad de los locales, sobre todo en los restaurantes y no necesariamente sport bars, sino en restaurantes como tal que van a transmitir el juego de Panamá”, explicó.

Con diferentes opciones a nivel nacional, los panameños se preparan para acompañar a la selección en su primera presentación mundialista y demostrar una vez más el apoyo a la camiseta roja.

Con información de Luis Jiménez