Mundial 2026 | Panamá vs Ghana: Los canaleros afinan detalles para su estreno

Panamá/La Selección Mayor de Panamá ha iniciado formalmente la cuenta regresiva para su histórico estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El equipo nacional, que integra el Grupo L, se enfrentará a la selección de Ghana este miércoles 17 de junio en el Toronto Stadium, con el pitazo inicial programado para las 6:00 p.m. (hora de Panamá).

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Bajo la dirección estratégica del DT Thomas Christiansen, el grupo de 28 jugadores convocados ha estado concentrado en su campamento base en Ontario, Canadá. En las sesiones de entrenamiento más recientes, el cuerpo técnico ha optado por disminuir las cargas físicas y priorizar el aspecto táctico y la recreación, incluyendo actividades como el fútbol tenis. Una de las novedades más significativas es la evolución positiva del mediocampista Adalberto Carrasquilla, quien ya realiza trabajos con balón sobre el césped.

Desde el punto de vista defensivo, los jugadores han expresado su compromiso con la solidez del equipo:

Andrés Andrade, defensor del LASK Linz, enfatizó que el grupo está sumamente enfocado y consciente de que, si logran mantener el arco en cero, las posibilidades de obtener un resultado favorable aumentan considerablemente.

Carlos Harvey, quien milita en el Minnesota United, resaltó que deben estar máximamente concentrados para neutralizar la velocidad y fuerza características de los jugadores ghaneses.

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El cierre de la preparación contempla un último entrenamiento este martes a las 9:30 a.m. en Ontario, con acceso parcial a la prensa. Tras esta práctica, la delegación se trasladará por tierra hacia su hotel oficial de concentración en Toronto. Finalmente, el DT Thomas Christiansen cumplirá con el protocolo de la FIFA al ofrecer una rueda de prensa oficial a las 3:30 p.m. (hora local) previo al gran debut mundialista.

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