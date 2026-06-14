Mundial 2026| Ghana vs Panamá: Adalberto Carrasquilla vuelve a ejercitarse en el campo tras una semana en Canadá

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Sintoniza el partido Ghana vs Panamá, el miércoles 17 de junio a las 6:00 p.m. por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (completo).

Panamá/La Selección Mayor de Panamá continúa ajustando los últimos detalles para su esperado debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y este domingo completó una semana de trabajo desde su llegada a su campamento base en New Tecumseth, Ontario.

A solo tres días de su estreno mundialista frente a Ghana, el onceno nacional realizó una intensa sesión de entrenamiento en las instalaciones del Nottawasaga Resort, en una mañana marcada por la lluvia y una temperatura cercana a los 14 grados centígrados.

Pero lejos de afectar la planificación, las condiciones climáticas acompañaron una práctica dinámica y exigente que se extendió desde las 9:30 de la mañana hasta las 11:00 a.m., dejando sensaciones positivas en el cuerpo técnico y los jugadores.

La sesión estuvo enfocada en seguir fortaleciendo los aspectos tácticos y futbolísticos de cara al compromiso del próximo miércoles 17 de junio frente al cuadro africano, desde las 6:00 p.m. hora de Panamá (7pm hora local) en el Toronto Stadium, correspondiente a la primera jornada del Grupo L.

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Este domingo, el equipo cumplió su octavo día en suelo canadiense desde su llegada el pasado domingo 7 de junio a territorio mundialista

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la presencia del mediocampista Adalberto Carrasquilla realizando nuevamente trabajos sobre el terreno de juego. El volante panameño continuó con su proceso de recuperación de manera diferenciada, pero esta vez incorporando ejercicios con balón, una señal alentadora en su evolución.

Con una semana de adaptación completada en suelo canadiense, la Selección Nacional entra en la recta final de su preparación mundialista. El grupo mantiene el enfoque y la ilusión intacta mientras continúa la cuenta regresiva para el momento más esperado: el debut en la máxima cita del fútbol frente a Ghana este miércoles en Toronto.

Información de FPF