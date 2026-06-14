Mundial 2026| Jiovany Ramos sobre su llamado a la Selección de Panamá: "Tengo que trabajar el doble para lograrlo"

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Sintoniza el partido Ghana vs Panamá, el miércoles 17 de junio a las 6:00 p.m. por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (completo).

Panamá/Jiovany Ramos, jugador de la Selección de Panamá, recordó las dificultades por las que pasó antes de integrar al equipo nacional para el Mundial 2026.

Ramos recordó que, en su paso por el Alianza Lima de Perú en el 2024, tuvo "un pequeño bajón" en su rendimiento y volvió a Panamá. Posteriormente recibió un llamado de la selección panameña.

"Y bueno, toda persona no le dice que no a la selección. Fue un riesgo que tomé y la verdad fue una mala decisión", comentó.

Ante esa situación, Ramos contó que se fijó una meta que hoy le tiene con el equipo que disputará la segunda Copa del Mundo para Panamá.

"Yo me propuse a esforzarme más porque yo sabía lo que se venía, que estando en Panamá no podía estar y bueno, como me dije, tengo que trabajar el doble para poder lograrlo", expresó.

El esfuerzo de Ramos se vio reflejado en los dos partidos amistosos que la selección panameña disputó ante Sudáfrica los días 27 y 31 de marzo de este año. El primero finalizó con empate 1-1 y el segundo con victoria del combinado canalero por 2 a 1.

"Lo que quiero es hacer un buen Mundial (como sé que todos quieren) para tener mejores cosas en la vida", manifestó.

Las palabras de Ramos se dieron en la conferencia de prensa que antecede a la sesión de entrenamiento del equipo panameño en su campo base, el Nottawasaga Training Site en Canadá.

Panamá entrena para su debut en el Mundial 2026 ante Ghana. El partido se realizará el miércoles 17 de junio en la ciudad canadiense de Toronto.

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