Mundial 2026 Ghana vs Panamá| Adalberto Carrasquilla y Luis Mejía siguen adelante en sus procesos de recobro

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Sintoniza el partido Ghana vs Panamá, el miércoles 17 de junio a las 6:00 p.m. por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (completo).

Panamá/Adalberto 'Coco' Carrasquilla y Luis 'Manotas' Mejía realizaron trabajos distintos este sábado durante la sesión de entrenamiento de la Selección de Panamá, que afina detalles para su debut en el Mundial 2026 ante Ghana.

Carrasquilla pisó la cancha del Nottawasaga Training Site solo por unos minutos antes de retirarse a continuar con la rehabilitación de la lesión en la pierna izquierda que sufrió el pasado 24 de mayo en la final de la Liga MX. Por su parte, Mejía mostró una evolución positiva al integrarse al grupo tras haber realizado trabajo diferenciado por una molestia muscular en la pierna derecha.

Mientras la selección panameña continúa su preparación en el campamento base, su rival, Ghana, sufre la baja de Thomas Partey, a quien el gobierno de Canadá le negó la visa de entrada. Ante esta situación, la FIFA aclaró que estas decisiones gubernamentales están fuera de su control y jurisdicción, ya que dependen estrictamente de cada país.

Panamá y Ghana se enfrentarán este miércoles 17 de junio en el estadio de Toronto a las 6:00 p.m. (hora de Panamá).

Información de Ricardo Icaza (TVMAX Deportes)