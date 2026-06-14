Panamá/Zlatan Ibrahimović, histórico delantero sueco y analista en Fox Sports, analizó el Grupo L del Mundial 2026 —donde compiten Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá— y no tuvo contemplaciones al momento de ubicar a la selección canalera.

El exjugador dejó en claro que ve a los canaleros como el rival más débil del sector, generando de inmediato una fuerte reacción en medios y aficionados. Para Ibrahimović, la pelea por el liderato del grupo será entre Inglaterra y Croacia, con Ghana como posible elemento perturbador, mientras que Panamá simplemente no entra en su panorama de clasificación.

Las palabras no cayeron bien en la afición canalera, aunque el delantero Ismael Díaz optó por restarles importancia con ironía, señalando que se limitó a reírse porque "al final, es Zlatan siendo Zlatan". A pesar del duro vaticinio, los dirigidos por Thomas Christiansen aseguran mantenerse enfocados en dar la sorpresa y alcanzar los dieciseisavos de final en su segunda Copa del Mundo.