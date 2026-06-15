Instalan una escuela dentro del Tribunal Electoral para que funcionarios completen la secundaria

La iniciativa permitirá que los colaboradores continúen sus estudios sin salir de su lugar de trabajo, ya que las clases se impartirán en las propias instalaciones del Tribunal Electoral en horario de 4:00 p.m., a 8:10 p.m.

Panamá/Un total de 56 funcionarios del Tribunal Electoral y de la Fiscalía General Electoral iniciaron este lunes una nueva etapa en sus vidas al regresar a las aulas para completar la educación básica y media, tras un convenio con el Ministerio de Educación (Meduca).

La iniciativa permitirá que los colaboradores continúen sus estudios sin salir de su lugar de trabajo, ya que las clases se impartirán en las propias instalaciones del Tribunal Electoral en horario de 4:00 p.m., a 8:10 p.m.

Érida Morales, directora nacional de Educación de Jóvenes y Adultos del Meduca, explicó que el objetivo es brindar una nueva oportunidad a quienes, por distintas circunstancias, no pudieron culminar su formación académica.

El Ministerio de Educación y el Tribunal Electoral realizan un convenio interinstitucional con el objetivo de que nuestros colaboradores del Tribunal Electoral sean beneficiados con la trayectoria educativa completa. Aquellos que no han completado su educación básica y los que no han completado la educación media pueden hacerlo”, expresó.

La funcionaria indicó que los participantes cursarán desde séptimo hasta duodécimo grado y que la oferta académica contempla un bachillerato en comercio.

“Vamos a iniciar con 56 participantes de diferentes grados, desde séptimo grado hasta duodécimo grado”, señaló.

Morales destacó que el programa permitirá que los trabajadores, una vez culminen su jornada laboral, puedan pasar directamente al salón de clases.

“Una vez termina su jornada laboral, nada más es pasarse de salón y continúan con sus servicios educativos, porque el Ministerio de Educación les ha traído los facilitadores para que ellos no se tengan que desplazar a ningún lugar”, manifestó.

La directora recordó que la educación de jóvenes y adultos es actualmente presencial y que los participantes recibieron previamente una inducción sobre la metodología, los horarios y las normas del programa.

La iniciativa no es nueva. Según explicó, este modelo se desarrolla desde 2009 y también ha beneficiado a colaboradores de instituciones como la Caja de Seguro Social, Correos, la Policía Nacional, el Hospital Santo Tomás y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Por su parte, Yara Campos, directora ejecutiva institucional del Tribunal Electoral, señaló que “nunca es tarde para aprender. Siempre existe esa oportunidad y no solo va a redundar en beneficio para ellos, sino para la institución, que va a tener un personal más capacitado”.

La funcionaria destacó que muchos de los participantes interrumpieron sus estudios debido a responsabilidades familiares y laborales, por lo que ahora tienen la oportunidad de obtener el título que dejaron pendiente hace años.

El programa también podría extenderse al interior del país, con el propósito de ofrecer la misma oportunidad a otros funcionarios que aún no han culminado su formación académica.

Con información de Meredith Serracín.