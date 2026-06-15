Panamá/Uruguay rescató un empate 1-1 ante Arabia Saudita en su debut en el Mundial 2026, en un partido disputado en el Hard Rock Stadium de Miami.

Los sauditas sorprendieron al abrir el marcador con un gol de Abdulelah Al Amri al minuto 41. La Celeste mejoró notablemente en la segunda mitad y arrinconó a su rival en busca de la remontada.

Maximiliano Araújo igualó el encuentro al 80', pero la gran actuación del portero Mohamed Al Owaiss evitó la victoria uruguaya. El reparto de puntos deja sensaciones encontradas para ambos equipos en el Grupo H.