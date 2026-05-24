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Panamá/Este 24 de mayo se llevó a cabo la premier del documental "Segundo Latido. La historia continúa" que recoge testimonios sobre el camino de la selección de fútbol de Panamá.

A este acto asistieron exjugadores mundialistas, miembros de la Federación Panameña de Fútbol y representantes de otras organizaciones vinculadas a la producción.

La pieza audiovisual tiene una duración aproximada de una hora y media y reúne testimonios de jugadores y miembros del cuerpo técnico que narran el camino de la selección panameña hacia su segunda clasificación a un Mundial.

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"Este material abarca un periodo de seis años. Desde que Panamá comenzó… con Christiansen… en el año 2020 prácticamente… y hasta el 2026… cuando nos clasificamos por segunda vez a un Mundial", manifestó Ramón Cardoze, gerente de Prodena. "Te da ganas de llorar… te da ganas de festejar… pero también se ve como ellos sufren… sufrieron todo esto… las críticas", agregó.

El relato audiovisual pone especial atención en las interioridades del camerino que, en opinión del exseleccionado panameño, Jaime Penedo, es "el corazón de un equipo".

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"Este grupo es un grupo muy unido, son como una familia y eso fue muy importante a lo largo de toda la eliminatoria”, comentó Penedo quien fue el portero titular de Panamá en su primera participación mundialista en Rusia, durante el año 2018.

El documental busca acercar a la afición a los momentos vividos por jugadores y el cuerpo técnico, incluidos testimonios íntimos y reacciones en los momentos previos a los partidos. El material audiovisual no solo recoge imágenes de celebraciones, sino también escenas de derrota y reflexión sobre las críticas recibidas por el equipo.

"Segundo Latido. La historia continúa" podrá verse en salas de cine a partir del jueves 28 de mayo.

Información de Jocelyn Mosquera (TVN Noticias)

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