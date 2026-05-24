Mundial 2026| Panamá se concentra en medio de la espera por conocer a los 26 elegidos

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Un grupo de jugadores, que han sido parte del proceso del técnico Thomas Christiansen, se reunieron este domingo e iniciaron la concentración de Selección de Panamá para el Mundial 2026.

El grupo de jugadores se reportaron con los miembros del cuerpo técnico e ingresaron en un hotel de la localidad para concentrarse y mantenerse unidos antes y durante la participación de Panamá en el certamen orbital.

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Entre los primeros jugadores en llegar estuvieron César Blackman (Slovan Bratislava), Eric Davis (Plaza Amador), Cristian Martínez, actualmente en el Ironi Kiryat Shmona; Iván Anderson, del Marathón; Fidel Escobar y Tomás Rodríguez, ambos del Deportivo Saprissa. También se presentaron José Córdoba, jugador del Norwich City, y Édgar Yoel Bárcenas, como parte del grupo que comenzó trabajos bajo las órdenes del cuerpo técnico. El míster Thomas Cristiansen también llegó al hotel de concentración.

La llegada de los futbolistas se produjo luego de la final de la Liga Panameña de Fútbol, donde Plaza Amador se consagró campeón del torneo. Algunos jugadores vinculados a la selección de Panamá estuvieron presentes en el encuentro antes de integrarse a la concentración nacional de cara a la preparación mundialista.

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La concentración se da dos días antes de que Christiansen divulgue la lista de 26 jugadores que competirán por Panamá en la próxima Copa del Mundo.

Durante esta semana, el grupo de jugadores entrenará en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) en Burunga, Arraiján. También lo hará en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

Amistosos

El elenco panameño tiene una serie de tres partidos amistosos que son:

31 de mayo de 2026: Brasil vs Panamá

3 de junio de 2026: Panamá vs República Dominicana

6 de junio de 2026: Panamá vs Bosnia y Herzegovina

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