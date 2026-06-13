Panamá/Los Leones del Atlas pusieron adelante el marcador por medio de Ismael Saibari al minuto 21, pero la Canarinha no tardó en responder con el gol de Vinícius Jr. al minuto 32.

Brasil dominó el resto del partido y buscó con insistencia el gol de la victoria, pero Marruecos se mostró sólido, ordenado y bien plantado en defensa para aguantar el empate. Un punto para cada uno en su debut mundialista.

Los brasileños volverán a la cancha el 19 de junio ante Haití, mientras que los marroquíes harán lo propio ese mismo día ante Escocia.