Béisbol U23 2026| Fedebeis anuncia fecha de inicio y equipos participantes para el campeonato nacional

Este año se llevará a cabo la tercera edición de ese certamen para peloteros que tengan hasta 23 años de edad.

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) realizó la plenaria oficial del III Campeonato Nacional de Béisbol U23 2026, torneo que dará inicio el próximo jueves 16 de julio de 2026.

La reunión se llevó a cabo el 12 de junio y contó con la participación de la Junta Directiva de Fedebeis y los 12 presidentes de ligas provinciales afiliadas, quienes aprobaron el reglamento que regirá el desarrollo del campeonato.

Te puede interesar: Béisbol U23| Panamá tiene su calendario para el Campeonato Mundial Nicaragua 2026

Para esta edición, el certamen estará conformado por seis equipos, distribuidos de la siguiente manera:

Occidente: integrado por Chiriquí, Chiriquí Occidente y Bocas del Toro.

integrado por Chiriquí, Chiriquí Occidente y Bocas del Toro. Coclé: conformado por las provincias de Coclé y Veraguas.

conformado por las provincias de Coclé y Veraguas. Azuero: integrado por Herrera y Los Santos.

integrado por Herrera y Los Santos. Oeste: conformado por Panamá Oeste y Panamá Este.

conformado por Panamá Oeste y Panamá Este. Metro: integrado por Panamá Metro, Colón y Darién.

integrado por Panamá Metro, Colón y Darién. Preselección U18: equipo conformado por jugadores de la preselección nacional Sub-18.

Te puede interesar: Mundial 2026 Ghana vs Panamá| Adalberto Carrasquilla y Luis Mejía siguen adelante en sus procesos de recobro

Durante la plenaria también se adelantaron importantes temas relacionados con la organización y planificación del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2027, entre los temas más importantes se aprobo la eliminación de los refuerzos de 19 a 20 años, ademas se fija fecha de inauguración para el dia 3 de enero del 2027, reafirmando el compromiso de Fedebeis con el fortalecimiento y desarrollo del béisbol nacional.

El III Campeonato Nacional U23 representa una importante plataforma para el desarrollo de nuevos talentos y el fortalecimiento del béisbol panameño, brindando mayor competencia y preparación a las futuras generaciones del deporte nacional.

Información de Fedebeis

Te puede interesar: Mundial 2026| Así está la tabla de posiciones en el Grupo B