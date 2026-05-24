Feria de la Fruta promueve hábitos saludables en Veraguas

Durante la jornada se ofrecieron múltiples servicios, incluyendo atención médica general, toma de muestras de laboratorio, vacunación y entrega de medicamentos, además de la exposición de una variedad de frutas disponibles para la comunidad.

Santiago de Veraguas/El Centro de Salud de Canto del Llano desarrolló la octava edición de la “Feria de la Fruta”, una actividad orientada a promover estilos de vida saludables, el consumo de frutas y el acercamiento de la población a los servicios médicos en la provincia de Veraguas.

La iniciativa forma parte de una estrategia de promoción de la salud impulsada por el Ministerio de Salud (Minsa), que busca incentivar a los pacientes a asistir a sus controles médicos y, al mismo tiempo, fomentar una alimentación más balanceada basada en frutas de temporada.

Durante la jornada se ofrecieron múltiples servicios, incluyendo atención médica general, toma de muestras de laboratorio, vacunación y entrega de medicamentos, además de la exposición de una variedad de frutas disponibles para la comunidad.

La directora del centro de salud, Belén Hernández, explicó que la feria busca reforzar la importancia del consumo de frutas por sus aportes nutricionales.

“Queremos exhortar a la población sobre la importancia de las frutas, que aportan antioxidantes, fibra y vitaminas. En la alimentación de los niños es fundamental incluir frutas y evitar los alimentos ultraprocesados”, señaló.

Hernández destacó que esta es la octava edición de la feria, lo que refleja la continuidad de una estrategia comunitaria enfocada en la prevención y educación en salud.

Las autoridades de salud reiteraron el llamado a la población a participar en este tipo de actividades, que no solo acercan los servicios médicos a la comunidad, sino que también promueven hábitos alimenticios más saludables.

La Feria de la Fruta se ha consolidado como un espacio de atención integral, combinando servicios médicos con acciones educativas para mejorar la calidad de vida de la población.

Con información de Ney Castillo