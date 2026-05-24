Exportación de cacao fortalece la economía de Bocas del Toro

Provincia de Bocas del Toro/La exportación de cacao continúa impulsando la economía de la provincia de Bocas del Toro, donde productores lograron recientemente enviar 75 toneladas del rubro hacia Suiza y mantienen negociaciones con empresas de Alemania y Francia para concretar nuevos contratos durante el mes de agosto.

Representantes del sector indicaron que esta actividad se mantiene como una de las principales fuentes de ingresos para cientos de familias productoras de la provincia, especialmente en áreas rurales e indígenas donde el cultivo del cacao representa el sustento económico de muchas comunidades.

La nueva producción ya se encuentra en proceso de recolección para cumplir con futuros despachos hacia el mercado europeo.

Además, los productores señalaron que durante el año pasado la actividad generó ingresos superiores a los 2 millones de dólares en Bocas del Toro, reflejando el crecimiento y la importancia que mantiene el sector en la economía local. También hicieron un llamado al Gobierno Central para que se establezcan mayores incentivos y subsidios dirigidos a pequeños productores, especialmente durante las temporadas de caída en los precios internacionales.

“Esperamos que las actividades y proyectos que impulse el Estado realmente beneficien a los pequeños productores, que son quienes han sostenido esta actividad por muchos años”, expresó un productor de cacao.

Asimismo, plantearon la posibilidad de implementar subsidios similares a los que aplican otros países productores, con el objetivo de brindar estabilidad económica al sector en momentos de baja rentabilidad.