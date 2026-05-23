Ataque armado en Arraiján deja tres heridos; un sospechoso fue aprehendido

Sujetos armados llegaron a un comercio en Arraiján y dispararon contra varias personas.

Provincia de Panamá Oeste./Otro hecho violento se registró en Panamá Oeste, un nuevo ataque armado se reportó en la barriada Princesa Mía II, en el distrito de Arraiján.

Según los primeros informes, cuatro sujetos a bordo de un vehículo sedán llegaron hasta una cevichería del sector y realizaron múltiples disparos contra las personas que se encontraban en el lugar.

El ataque dejó a dos hombres, de 33 y 34 años, y a una mujer de 22 años heridos de bala, quienes fueron trasladados a centros médicos para recibir atención.

Tras el hecho, unidades policiales realizaron operativos en el área y lograron la aprehensión de un hombre de 44 años, presuntamente vinculado al caso. Además, se decomisó un vehículo sedán, un fusil, una pistola 9 milímetros y municiones.

El subcomisionado Frank Méndez, ejecutivo de la Zona Policial de Arraiján, explicó que gracias al sistema de videovigilancia se logró ubicar el vehículo presuntamente utilizado en el ataque.

“Sujetos armados llegaron al lugar y dispararon contra una persona que se mantenía en la parte frontal del local. Gracias al sistema de cámaras de la zona se logra ubicar un vehículo vinculado al hecho y se aprehende a un sujeto presuntamente relacionado”, indicó Méndez.

Mientras continúan las investigaciones para ubicar a otros tres presuntos implicados, residentes del sector expresaron preocupación por el aumento de los hechos violentos en Panamá Oeste.

“Es preocupante. Yo nunca había vivido algo así de cerca. Cada vez la inseguridad está más sobre Panamá y ojalá nos pongan más policías. Hace rato se veían las rondas, pero ya no”, manifestó Oda Quiróz, residente de Princesa Mía II.

Por su parte, José Ramos señaló que este tipo de situaciones no eran comunes en el sector.

En otro caso ocurrido la noche del viernes, las autoridades reportaron un homicidio luego de que un hombre con heridas de arma blanca llegara sin signos vitales a un centro hospitalario. Las autoridades mantienen abierta una investigación sobre este hecho.

Con información de Yiniva Caballero.