Crisis en la Unachi: estudiantes temen afectaciones académicas

Administrativos y estudiantes reiteraron este lunes el llamado al presidente de la República y a las entidades del Órgano Ejecutivo para que se adopten medidas que permitan resolver la situación que atraviesa la casa de estudios superiores.

Chiriquí/La crisis financiera que enfrenta la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) comienza a generar preocupación entre estudiantes y funcionarios, quienes alertan que los retrasos en el pago de salarios podrían terminar afectando el proceso de enseñanza-aprendizaje en la provincia.

Administrativos y estudiantes reiteraron este lunes el llamado al presidente de la República, José Raúl Mulino y a las entidades del Órgano Ejecutivo para que se adopten medidas que permitan resolver la situación que atraviesa la casa de estudios superiores.

La administrativa Lourdes Serrano manifestó que el atraso en los pagos ha provocado una situación de angustia entre los trabajadores, muchos de los cuales enfrentan compromisos con entidades bancarias y financieras.

Aquí hay funcionarios excelentes, académicos, que realizan una gestión dentro y fuera de la institución en lo que a extensión e investigación se refiere, y que lamentablemente hoy nos vemos en la necesidad de acudir a los medios porque no estamos pudiendo hacerle frente a los compromisos financieros que tenemos con los bancos”, expresó.

La funcionaria señaló que algunos trabajadores acumulan tres quincenas de morosidad en el pago de sus hipotecas.

Especialmente en el tema de hipoteca, donde ya vemos que hay una morosidad de tres quincenas. Y que lamentablemente, si lo enfocamos desde el punto de vista de la psicología, esto genera un tremendo estrés, depresión y angustia, porque las personas nos vemos impotentes ante esta situación”, afirmó.

La preocupación también se ha trasladado a los estudiantes. Justine Williams advirtió que la falta de pago a docentes y administrativos podría tener repercusiones en la continuidad académica.

“Muchos docentes y administrativos no han recibido su pago de la quincena y esto puede perjudicar gravemente la continuidad académica de los compañeros estudiantes”, indicó.

El universitario pidió una pronta intervención de las autoridades para evitar que el conflicto derive en medidas de presión.

“Esperamos que el Ministerio de Educación tome rienda en el asunto y que asegure a los estudiantes de esta universidad que no se van a cancelar las clases por ninguna razón, ya que cada trabajador es digno de su salario”, señaló.

Williams añadió que la falta de una solución podría provocar protestas o una “huelga de brazos caídos”, lo que afectaría directamente la educación en Chiriquí.

Otro grupo de funcionarios hizo un llamado urgente para que se desembolsen los recursos que permitan cumplir con las obligaciones salariales.

A quien tenga que ver con esto, que por favor desembolse el salario de los funcionarios de la Universidad Autónoma de Chiriquí. ¿Quieren que la universidad se cierre?”, cuestionó una colaboradora.

Según se conoció, docentes, estudiantes y el rector de la Unachi han remitido notas al presidente José Raúl Mulino, a la ministra de Educación y al contralor general de la República, con el objetivo de encontrar una solución rápida a la crisis financiera que enfrenta la institución.

La situación mantiene en incertidumbre a cientos de trabajadores y estudiantes, quienes temen que la falta de recursos termine repercutiendo en el desarrollo normal del año académico.

Recientemente, el contralor general de la República, Anel Flores, afirmó que la situación que enfrenta la Unachi con el pago de su planilla responde a la falta de recursos económicos de la propia institución y no a decisiones adoptadas por la Contraloría General.

“Los pagos en este momento no se están efectuando porque simplemente la universidad en sí no tiene fondos. O sea, no es un tema de que se detuvieron o no; simplemente la Unachi no tiene plata para pagar su planilla”, manifestó el funcionario.

Flores indicó que la solución a esta situación deberá ser evaluada junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, ya que, a su juicio, no se trata de un asunto que corresponda a la Contraloría.

Con información de Demetrio Ábrego.