Investigan femicidio de una mujer dentro de un restaurante en David; expareja es señalado como presunto responsable

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas del crimen y establecer las responsabilidades correspondientes. El sitio se mantiene acordonado mientras continúan las diligencias de levantamiento del cuerpo.

Chiriquí/Una mujer de entre 34 y 40 años murió este lunes tras ser atacada con arma blanca dentro de un restaurante cerca a la calle Cuarta en el distrito de David, provincia de Chiriquí, en un hecho que es investigado por las autoridades como un posible caso de femicidio.

De acuerdo con información preliminar, el crimen ocurrió alrededor de las 12:30 p.m., cuando un hombre de aproximadamente 34 años, señalado por testigos como expareja de la víctima, llegó al establecimiento y presuntamente inició una discusión con la mujer.

Según los reportes iniciales, el hombre la atacó con un arma blanca, causándole heridas entre el cuello y la cabeza, que provocaron la muerte en el lugar.

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De forma preliminar, ha trascendido que existía una boleta de alejamiento contra el hombre; sin embargo, esta información deberá ser confirmada oficialmente por las autoridades competentes.

Se conoció que la mujer trabajaba en uno de los almacenes cercanos al restaurante en donde ocurrió el violento hecho.

Al sitio se trasladaron fiscales de las secciones de Homicidio y Femicidio, junto con unidades de la Policía Nacional y peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes realizan las diligencias para recabar evidencias y esclarecer las circunstancias del hecho e iniciar las investigaciones por femicidio. El Ministerio Público informó que hay una persona bajo custodia por este crimen.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas del crimen y establecer las responsabilidades correspondientes. El sitio se mantiene acordonado mientras continúan las diligencias de levantamiento del cuerpo.

Con este nuevo caso, las víctimas por femicidio en la provincia ya ascienden a tres.