Delincuentes irrumpen en minisúper y roban dinero frente a clientes en Antón

Dos hombres ingresaron al comercio en Las Guabas, amenazaron a la dependiente y escaparon con aproximadamente 300 dólares.

Coclé/Momentos de tensión vivieron trabajadores y clientes de un minisúper ubicado en la comunidad de Las Guabas, distrito de Antón, luego de que dos hombres armados irrumpieran en el establecimiento para cometer un robo.

El hecho quedó registrado por las cámaras de videovigilancia del local y posteriormente circuló en redes sociales. En las imágenes se observa cómo los sujetos ingresan al comercio, amenazan a la dependiente y la obligan a abandonar el área de la caja registradora mientras ejecutan el asalto.

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De acuerdo con la información suministrada por la Policía Nacional en la provincia de Coclé, los delincuentes lograron sustraer aproximadamente 300 dólares en efectivo antes de darse a la fuga.

Durante el robo, varios clientes y otras personas que se encontraban dentro del establecimiento se lanzaron al suelo por temor a resultar heridos, mientras los asaltantes se comunicaban entre sí para coordinar sus movimientos.

Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas.

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La subcomisionada de la Policía Nacional en Coclé indicó que el caso se mantiene bajo investigación y confirmó que las autoridades ya tienen identificados a los dos hombres que aparecen en los videos de vigilancia.

Las autoridades reiteraron además las recomendaciones de seguridad dirigidas a los comerciantes, entre ellas la instalación de rejillas y otras medidas de protección, especialmente en negocios ubicados en sectores apartados y durante horarios nocturnos.

Con información de Nathali Reyes.