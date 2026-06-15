Mundial 2026| Argentina vs Argelia: ¿Dónde y cuándo ver gratis este partido del Grupo J?

Panamá/Argentina inicia este martes la defensa del título de campeón mundial, obtenido en Catar 2022, cuando enfrente a Argelia en un partido dónde no hay un favoritismo garantizado.

El balón rodará en el Estadio de Kansas City a partir de las 8:00 p.m. (hora de Panamá) y ambos conjuntos buscarán partir por delante en el Grupo J del Mundial 2026 con una victoria.

El partido podrá verse gratis por TVMAX y TVN Pass, y escucharse en TVN Radio 96.5 FM.

Por la cuarta estrella

Liderados por su capitán, Lionel Messi, la selección argentina conquistó el campeonato el 18 de diciembre de 2022 en Catar, ahora su misión se centra en sumar el cuarto título mundial de su historia y segundo de forma consecutiva.

Con un conjunto que incluye jugadores que alcanzaron la gloria en el territorio catarí, tales como Emiliano Martínez, Rodrigo de Paul, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, por mencionar a algunos, el elenco albiceleste confía en tener una campaña exitosa bajo el liderazgo de Messi, quien disputará su sexto Mundial.

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"Él ha estado en diferentes condiciones pero siempre ha estado", manifestó el técnico Lionel Scaloni en conferencia de prensa. "Para nosotros siempre ha sido fundamental y ahora lo será aún más, y se lo ve bien", agregó.

Sobre el rival de turno de los argentinos, Argelia, Scaloni expresó que es un equipo de cuidado al que no se puede subestimar. El estrategia tomo como ejemplos los empates entre Brasil y Marruecos y España ante Cabo Verde.

"Argelia es un rival similar a Marruecos. Tienen grandes jugadores y un gran entrenador. El Brasil Marruecos puede ser un buen ejemplo de que no hay que confiarse, ya hemos visto con España que no hay rival fácil" , reconoció. "El caso de Argelia nos preocupa porque es un gran equipo".

De vuelta a la gran cita

Argelia regresa a la Copa del Mundo 12 años después de su última participación que fue en la edición de Brasil 2014.

De la mano del técnico bosnio-suizo Vladimir Petković, los 'Zorros del Desierto' se mostraron sólidos en las eliminatorias africanas a la presente cita mundialista. En ese clasificatorio lideró el Grupo G con 25 puntos. El timonel llegó en el tiempo justo para tomar el control del elenco argelino ya que asumió la dirección en sustitución de Djamel Belmadi.

Riyad Mahrez, quien destacara en las filas del Manchester City, se presenta como el capitán y referente en el ataque de Argelia. Él disputará su segundo Mundial a los 35 años de edad ya que estuvo en el torneo orbital realizado en el territorio brasileño.

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Rayan Aït-Nouri, Ibrahim Maza y Mohamed Amine Amoura son otros jugadores que sobresalen en las filas argelinas por ser gestores de ofensiva. También cuentan con el portero Luca Zidane, hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane.

Vive las emociones del partido Argentina contra Argelia el martes 16 de junio a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM.