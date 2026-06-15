Mundial 2026 | Francia vs Senegal donde y cuándo ver gratis este partido del Grupo I

Panamá/El MetLife Stadium de Nueva Jersey será el escenario de uno de los duelos más atractivos de la primera jornada del Grupo I del Mundial 2026: Francia y Senegal se miden en un encuentro cargado de historia, ambición y un antecedente que los africanos no han olvidado.

El partido podrá verse gratis por TVMAX y TVN Pass, y escucharse en TVN Radio 96.5 FM.

Francia, a escribir historia con Deschamps

Este partido marcará el partido número 20 de Didier Deschamps como técnico de Les Bleus en Copas del Mundo, acercándose al récord histórico de 25 que actualmente lidera el medallero de los seleccionadores más longevos en la competencia. Con la posibilidad de convertirse en el tercer equipo en la historia en alcanzar tres finales mundialistas consecutivas, Francia llega a esta cita con una hambre insaciable y como uno de los grandes favoritos al título.

Los números respaldan esa condición: 5 victorias y 1 empate en la fase de clasificación, con 9 triunfos en sus últimos 11 partidos. Además, Francia no ha perdido su partido inaugural en un Mundial desde 2002, acumulando desde entonces 3 victorias y 2 empates en debuts. La advertencia, sin embargo, está sobre la mesa: han perdido 3 de sus últimos 4 encuentros mundialistas de grupos ante selecciones africanas, una estadística que Senegal conoce de memoria.

Senegal, el recuerdo del 2002 y la sed de historia

Los Leones de Teranga llegan a esta Copa del Mundo tras clasificarse de manera invicta (7 victorias, 3 empates), igualando la racha africana más prolongada de presencias mundialistas consecutivas con su tercer Mundial seguido. Sin embargo, ninguna de esas tres participaciones les ha permitido superar la ronda de dieciséis, un techo que buscan romper precisamente comenzando con una victoria ante los campeones del mundo.

Y tienen un antecedente que alimenta el sueño: en 2002, Senegal derrotó a Francia 1-0 en la fase de grupos en lo que fue una de las mayores sorpresas de la historia del torneo. Ese sigue siendo el único enfrentamiento entre ambas selecciones, y los africanos guardan ese resultado como un tesoro. Replicarlo, no obstante, no será sencillo: Senegal no ha mantenido su portería en cero en sus últimos 11 partidos de Copa del Mundo y no ganó ninguno de sus dos amistosos preparatorios ante selecciones mundialistas.

Los protagonistas

Los ojos estarán puestos sobre Kylian Mbappé, quien con 12 goles en Copas del Mundo marcha en la persecución del récord histórico de Miroslav Klose (16 tantos). Un detalle curioso: todos sus últimos 12 goles con Francia han llegado después del minuto 30, lo que obliga a Senegal a no bajar la guardia en ningún momento del partido.

Por el lado africano, Ismaïla Sarr llega en un momento de forma excepcional, tras consagrarse campeón de la Conference League con el Crystal Palace. El extremo ha anotado el primer gol de Senegal en 7 de sus últimos 8 partidos internacionales en los que ha marcado, convirtiéndose en la principal amenaza de los Leones.

En cuanto a las bajas, Francia está pendiente de la condición física de Jules Koundé, mientras que Senegal llega con el plantel completo para el debut.

Dato a tener en cuenta

Los últimos 9 partidos de Francia han producido más de 2.5 goles, y 5 de los últimos 7 de Senegal en Mundiales también superaron esa cifra. Todo apunta a que el MetLife Stadium podría ser testigo de un duelo con varios goles y muchas emociones.