Chiriquí: Minsa descarta casos de sarampión y refuerza vigilancia en la frontera

Autoridades de Salud mantienen vigilancia epidemiológica y jornadas de vacunación en Chiriquí para prevenir casos de sarampión.

Provincia de Chiriquí./El Ministerio de Salud (Minsa) en la provincia de Chiriquí aseguró que, hasta el momento, no se han detectado casos de sarampión en la región, mientras se mantienen los controles y monitoreos en los puntos fronterizos entre Panamá y Costa Rica.

Las autoridades sanitarias indicaron que la vigilancia epidemiológica se desarrolla no solo en Paso Canoas, sino también en el distrito de Renacimiento, como parte de las acciones preventivas para evitar el ingreso de personas con síntomas relacionados con esta enfermedad.

Santiago de Roux, subdirector regional del Minsa en Chiriquí, explicó que los monitoreos se realizan de forma constante y coordinada con la División de Salud Pública y Epidemiología Nacional.

“El Ministerio de Salud, a través de la División de Salud Pública y Epidemiología Nacional, ha estado manteniendo reuniones diarias de seguimiento ante los casos de extranjeros que llegaron a Panamá. Hasta el momento no tenemos ninguna situación de panameños enfermos”, señaló.

De Roux destacó que Panamá actuó rápidamente ante las alertas internacionales y reiteró que actualmente no existen casos confirmados de sarampión en la provincia.

“Está contenido y no hay todavía panameños enfermos, por lo menos diagnosticados y que tengamos conocimiento. Panamá respondió con mucha velocidad y muy certeramente a esta situación”, afirmó.

El funcionario también informó que continúan las jornadas de vacunación durante los fines de semana y en la mayoría de los centros y puestos de salud de Chiriquí, donde la población puede acudir a inmunizarse.

Además, reiteró el llamado a ciudadanos panameños y extranjeros que tengan previsto viajar hacia Centroamérica y Norteamérica, especialmente a países como México, Canadá y Estados Unidos, a vacunarse contra el sarampión debido a la existencia de casos activos en esas regiones, principalmente por el movimiento de viajeros relacionado con actividades internacionales y eventos deportivos.

Con información de Demetrio Ábrego.