Productores de plátano en Barú exigen respuestas ante retrasos en ayudas prometidas por el Gobierno

Provincia de Chiriquí./Productores de plátano del distrito de Barú manifestaron su preocupación ante el incumplimiento de varios compromisos adquiridos por el Estado para apoyar al sector agrícola, entre ellos la perforación de pozos, la entrega de insumos y programas de respaldo económico para enfrentar la estación seca y los efectos del fenómeno de El Niño.

Los agricultores señalaron que han transcurrido varios meses sin reuniones con las autoridades y sin avances en las medidas anunciadas, situación que mantiene en incertidumbre a más de 500 productores de la región.

Luis Quintero, productor de plátano, explicó que recientemente sostuvieron una reunión con las bases del sector para analizar la situación.

“Habíamos decidido darle un tiempo al Gobierno para que se acercara a nosotros en diferentes proyectos que quedaron a medias, como la apertura de pozos y otros programas de apoyo al pequeño agricultor, pero hasta el momento seguimos esperando respuestas”, expresó Quintero.

Los productores también cuestionaron la paralización de proyectos agrícolas y la falta de entrega de fertilizantes. Cabe mencionar que el MIDA anunció el apoyo a pequeños productores, tras la firma de un memorando de entendimiento en junio de 2025 con Marruecos, el cual establece la donación anual de mil toneladas de fertilizantes entre 2026 y 2028.

“Nos han hecho promesas de pozos, de fertilizantes y de reuniones para explicar cómo se desarrollarían estos proyectos, pero todo se ha quedado en promesas”, afirmó Nelson Rojas.

Por su parte, Guillermo Santamaría señaló que el aumento constante en los costos de producción está afectando seriamente la rentabilidad de la actividad agrícola. “Cada día los insumos aumentan de precio y cada vez es más difícil mantener el negocio del plátano. Antes se obtenían 700 a 900 por hectárea y hoy entre 60 a 70”, sostuvo.

Los productores también denunciaron el deterioro de los caminos de producción y de las carreteras utilizadas para transportar sus cosechas.

Ante esta situación, solicitaron la intervención del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) para encontrar soluciones que permitan fortalecer la actividad agrícola en el distrito.

Con información de Demetrio Ábrego.